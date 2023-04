Siste stavangerbiskopen var ikke Tausan, men Jersin

DEBATT: I Aftenbladet (5. april) har tospannet Tarald Aano og Frederik Refvem laget en særdeles flott artikkel om epitafiene og prekestolen i Domkirken. Men her heter det at «Christian Tausan var for øvrig den siste biskopen i Stavanger før bispesetet i 1682 ble flyttet til Kristiansand». Dette er ikke korrekt.

Biskop Jersin forlot kister med pergamentbrev og verdifulle papirer i Stavanger da han flyttet. Disse papirene ble seinere dessverre ødelagt. Dermed forsvant mye interessant byhistorie i samme slengen, skriver .

Gunnar A. Skadberg Hafrsfjord

Den siste stavangerbiskopen før flyttingen av bispesetet til Kristiansand het Jacob Jersin, biskopsønn fra Ribe på Jylland. Før Jersin ankom Stavanger hadde han vært huslærer hos rikshovmester Joachim Gersdorff. I 1663 tok Jersin magistergrad i teologi, og året etter ble han sokneprest i Kalundborg.

Utnevnt i 1680

Jersin ble utnevnt til biskop i Stavanger i 1680, og året etter ble han kreert doktor i teologi. Han ble innsatt i bispeembetet 22. februar i 1681, og sin tiltredelsespreken holdt han i Stavanger domkirke 11. juli samme år.

I 1641 hadde Christian IV anlagt Christiansand og bestemt at denne byen skulle bli Stavanger stifts administrative midtpunkt og landsdelens viktigste handelssted. I et reskript av 6. mai 1682 bestemte Christian V at Stavanger bispestol skulle flyttes til Christiansand for å fremme byveksten i byen som bar kongens navn, og som lå nærmere Danmark enn Stavanger.

Verken stiftamtmann baron Ludvig Rosenkrantz eller biskop Jersin i Stavanger flyttet sørover i første omgang. Etter en skarp korreks fra kongen i mars 1683, adlød imidlertid stiftamtmannen samme år.

I november i 1683 ble Stavanger rammet av brann etter at drengen til sokneprest Jens Godtzen hadde vært uforsiktig med åpen ild i et ildkar. Et resultat av bybrannen var at også biskopen og bispestolen flyttet sørover til tross for at biskop Jersin mente Stavanger lå mer sentralt til i hans store stift enn Christiansand. Flyttingen innebar da også lengre visitasreiser for biskopen. I 1685 befant i alle fall biskop Jersin seg i Christiansand.

Dessverre ødelagt

Biskop Jersin forlot kister med pergamentbrev og verdifulle papirer i Stavanger da han flyttet. Disse papirene ble seinere dessverre ødelagt. Dermed forsvant mye interessant byhistorie i samme slengen.

Biskop Erich Pontoppidan i Bergen omtalte Jersin som en from mann, en fredsstifter i et urolig presteskap, og som en dyktig teolog og filolog. Jacob Jersin bestyrte Christiansand stift fram til sin død 21. juli i 1694, da var han 61 år gammel.