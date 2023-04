Dansefilm kan være skadelig for barn

Filmen Dancing Queen har et usunt kroppspress, mener innsenderen, og mener foresatte bør tenke seg nøye om før de lar barna få se filmen.

Simen Ingemundsen Randaberg

FILM: Jeg så nylig den kritikerroste «Dancing Queen» på kino, en familiefilm som både skulle være engasjerende og kul, etter mitt syn er filmen lite kul da kroppspress er en del av handlingen.

Filmen viser at en må slanke seg for å bli god til å danse. Spørsmål om hvor mye du veier og kommentarer som «jævla bolledeig» kan være skadelig for barn. Dette får barn inn med teskje i filmen og det er rart at ingen andre har reagert. På den andre siden har filmen også gode budskap som at en aldri skal gi opp drømmene sine.

Likevel mener jeg filmskaperen kunne tenkt mer gjennom budskapet filmen formidler, fordi den kan gi barn dårlig selvbilde. I tillegg er det fare for at folk bruker slike ord som «bolledeig» i skolegården for å mobbe. Så her bør foresatte tenke nøye gjennom om de skal sende sine barn eller sin ungdom på denne filmen.