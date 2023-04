Forventningene til at noen ordner opp

GJESTEKOMMENTAR: Det er ikke alltid lurt at staten tar regningen når næringslivet sliter.

Fredag 10. mars ble Silicon Valley Bank (SVB) stengt ned av USAs myndigheter. Banken er dermed den største som har gått over ende siden finanskrisen i 2008

Ole Kvadsheim Samfunnsøkonom

I etterkant av konkursen i Silicon Valley Bank har det spredd seg en usikkerhet i banknæringen. Nervøsiteten kunne ført til at flere banker gikk dunken, og i verste fall kunne verden blitt kastet ut i en ny bankkrise.

En av grunnene til at bankuroen ikke allerede har slått ut i full krasj er trolig at markedet føler seg noenlunde trygge på at skattebetalerne og sentralbankene vil komme til unnsetning om det virkelig skulle stramme seg til, jevnfør den sveitsiske banken Credit Suisse. At statene redder banker med likviditetsproblemer er bra på kort sikt, men problematisk på lang sikt. For å se hvorfor, kan det være verdt å grave frem en samfunnsøkonomisk klassiker fra 1977: «Rules rather than discression: the inconsistency of optimal plans».

Den beste politikken?

Artikkelen er skrevet at rogalendingen Finn Kydland, og den amerikanske økonomen Edward Prescott, som sammen mottok nobelprisen i økonomi i 2004. Hovedbudskapet er at det å føre den til enhver tid «beste politikken», altså den politikken som maksimerer folks velferd, kan gi uheldige utslag på lengre sikt. Årsaken er at folk lager forventninger om hvordan myndighetene vil respondere på fremtidige lignende hendelser. Dersom folk forventer at myndighetene vil agere på en bestemt måte kan det føre til at vi tar dårligere økonomiske beslutninger, noe som i det lange løp reduserer velferden vår.

Et av eksemplene går som følger: La oss si at myndighetene har merket seg at flere mennesker er bosatt i et område hvor de vet det er høy flomfare. Siden det nå bor en hel del mennesker der, har myndighetene regnet ut at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å betale for å flomsikre stedet. De forventede flomskadene er større enn hva det koster staten å sikre området. Velferden i samfunnet øker altså om myndighetene flomsikrer.

Problemet med å flomsikre området, er at myndighetene i samme slengen avslører at man er villig til å gjøre det samme i fremtiden, andre steder. Det gjør at man skaper økonomiske insentiver for å bosette seg i risikoutsatte områder. På lang sikt ville det beste vært om folk bygget husene sine andre steder enn de mest flomutsatte stedene. Men siden folk vet at staten vil ta regningen og sikre dem mot ulempene med å bo på risikoutsatte områder, bygger de husene sine der likevel. Gjennom å føre den politikken som gir mest velferd der og da stimulerer man til en atferd som reduserer velferden i samfunnet over tid.

Kostnaden

Noe av den samme mekanismen kan overføres til blant annet banknæringen. I etterkant av Silicon Valley Bank-konkursen har sparere og investorers tillit til banknæringen falt. Det gjør det fristende å sikre seg selv, og ta ut pengene sine dersom man er i tvil om hvorvidt banken vil overleve. Om nok folk tenker slik samtidig, vil mange banker gå dukken.

Slik sett er så å si alle banker i teorien konkurs allerede. De holdes i live av at vi har tillit til at vi kan ta ut pengene våre når vi vil, selv om vi vet at det ikke er mulig for alle å gjøre det samtidig. Om tilliten brister ryker bankene, noe politikerne vet. For å unngå tillitsbrist er det fristende for politikere å komme på banen med hjelpepakker for å redde sparere, investorer og banker, og dempe uroen. Poenget er å unngå at kollapsen skaper ringvirkninger i resten av økonomien.

Kostnaden ved å redde banker fra å gå konkurs er (i tillegg til at det er dyrt for skattebetalerne) at man avslører at staten kan finne på å ta regningen også i fremtiden. Det gir markedet insentiver til å ta mer risiko enn hva som er samfunnstjenlig. Bankene kan høste fruktene når det går bra, og satse på at vi andre tar regningen når det går dårlig. Selv om denne situasjonen er svært lite gunstig, er det vanskelig å svare klart på hva vi kan gjøre med det. En ny finanskrise er en høy pris å betale for å gi markedsaktører bedre økonomiske insentiver.

At det offentlige tar regningen når uforutsette ting skjer, er problematisk på flere samfunnsområder, det være seg bankkrasj, pandemi eller energikrise.

Ta prisen selv

Under finanskrisen i 2008 kom statene i mange land på banen og kjøpte opp råtten gjeld, for å motvirke en bølge av konkurser. Da pandemien traff ble det betalt ut kompensasjon over en lav sko til næringsdrivende som tapte penger på nedstengningene. Og i møte med de høye strømprisene har staten kommet til unnsetning gjennom å betale ut strømpriskompensasjon til næringslivet, som dekker for deler av de økte strømkostnadene. Fellesnevneren for alle de tre tilfellene er at skattebetalerne tar på seg ansvaret for å motvirke nedsiderisiko for næringsaktører. Gevinst privatiseres mens tap sosialiseres.

Når den typen respons blir forutsigbar, sitter vi med noe av det samme problemet. Investorer blir villige til å ta mer risiko, vel vitende om at de får høste fruktene om det går godt, og får hjelp fra skattebetalerne om det går dårlig. Uforutsette, dramatiske og dyre hendelser kommer til å oppstå også i fremtiden. Vi vet ikke hva som vil skje, men vi vet at noe vil skje. Det beste er om markedet er forberedt på at de selv må betale prisen.