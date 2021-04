Det må tas grep nå, vi har ingen sykepleiere å miste

DEBATT: Mangel på lønn er en av de viktigste faktorene for at én av fem sykepleiere slutter i yrket før det er gått ti år.

«Det er på høy tid arbeidsgiver viser handlekraft og gjør noe konkret som å øke lønnen til den yrkesgruppen flest arbeidsgivere har behov for, og som Norge så sårt trenger», skriver Aud Hølland Riise og Siri Rugland Ree. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Aud Hølland Riise Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland

Siri Rugland Ree Nestleder Norsk Sykepleierforbund Rogaland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det blir omtalt som vårens vakreste eventyr, men for sykepleierne var lønnsoppgjøret i fjor alt annet enn vakkert. Når vi nå står i en situasjon der helsetjenesten og myndighetene er samstemt og høylytt i sine bekymringer over at for få sykepleiere blir værende i yrket, da er det ikke vakkert med et lønnsoppgjør som har motsatt effekt.

NSF oppfordrer vanlige folk til å stille helsepolitiske spørsmål til både lokale politikere og stortingskandidater.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) registrerer at partene i privat sektor og i frontfagene har forventninger til at offentlig sektor skal følge dem. Det vil si å bli enige om en reallønnsnedgang. At det innebærer at enda færre sykepleiere velger å jobbe i kommuner og sykehus er svært uheldig. For partene i privat sektor er det å ta samfunnsansvar å opprettholde konkurranseevnen til konkurranseutsatt industri. At dette går ut over å sikre befolkningen livsnødvendig kompetanse i helsetjenesten, ser ikke ut til å bekymre dem det minste. Det er ikke å ta samfunnsansvar – det er å hegne om sine egne interesser.

Ta ansvar!

Det er på høy tid arbeidsgiver viser handlekraft og gjør noe konkret som å øke lønnen til den yrkesgruppen flest arbeidsgivere har behov for, og som Norge så sårt trenger. Vi står ovenfor et stortingsvalg og de politiske partiene må sanke stemmer. NSF oppfordrer derfor vanlige folk til å stille helsepolitiske spørsmål til både lokale politikere og stortingskandidater.

NSF vet at lønn – eller mangel på lønn – er en av de viktigste faktorene for at én av fem sykepleiere slutter i yrket før det er gått ti år. Da kreves det en langt mer ansvarlig lønnspolitikk enn en politikk som bidrar til fortsatt sykepleierflukt.

Sykepleie – et lavlønnsyrke?

I privat sektor har det alltid vært viktig med en såkalt lavlønnsprofil på oppgjørene. Lavtlønn defineres som 85–90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Den er nå passert 500.000 i årslønn. En sykepleier i kommune eller sykehus når ikke denne summen før etter 10 år i yrket. De første åtte årene i yrket kommer sykepleiere inn under lavlønnsbegrepet. Hvis man skal hensynta de lavtlønte – og samtidig sikre rekruttering og det å beholde kompetanse – må det tas grep. Og det må tas grep nå – vi har verken tid eller sykepleiere å miste.