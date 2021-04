Omtanke for beboerne i Hå mottak

DEBATT: Utlendingsdirektoratet (UDI) er opptatt av å avvikle Hå mottak på en mest mulig skånsom måte for de involverte.

«Det er flere som har spesielle behov som skal bli avklart i god tid før flytting», skriver Belén Vinuesa Birkenes. Foto: Nora Lie

Belén Vinuesa Birkenes Regiondirektør, Utlendingsdirektoratet

Hå mottak har vært og er et godt drevet mottak siden det ble etablert i juli 2009, og vi skulle gjerne hatt med mottaket videre. Nå er situasjonen dessverre slik at driftsavtalen går ut i august uten flere muligheter for forlengelse, og mottaket må derfor avvikles. I tillegg til Hå er det fire andre mottak der kontrakten går ut i år og som også avvikles: Drevsjø, Toten og Vang, alle i Innlandet fylke, og Sjøvegan i Troms.

Krevende med flytting

Vi forstår at flytting til et nytt mottak kan være krevende, spesielt for barnefamilier. Nå som driftsavtalen i Hå utløper, er UDI opptatt av å avvikle mottaket på en mest mulig skånsom måte for de involverte, beboerne, naboer og mottaksansatte. Derfor planlegges flyttingen av familiene godt og i tett dialog med mottaket.

Opphold i asylmottak er et midlertidig botilbud, som ikke er ment å skulle vare i mange år.

Det er flere som har spesielle behov som skal bli avklart i god tid før flytting. Dette tar vi hensyn til ved tildeling av ny mottaksplass og tilrettelegging i det nye mottaket. Vi vet at det kan være ekstra utfordrende med en slik endring for barn i skolealder. De får fullføre skoleåret, slik at flyttingen kan skje i skoleferien så langt som overhodet mulig. Det er viktig at barna får tatt farvel i barnehage og skole på en god måte.

Opphold i asylmottak er et midlertidig botilbud, som ikke er ment å skulle vare i mange år. Mottakstilbudet er derfor lagt opp slik at det forventes en raskest mulig gjennomstrømming i form av at asylsøkere enten får opphold og bosettes eller får avslag og returnerer til sine hjemland.

Av de 129 beboerne i Hå mottak har litt over 10 prosent fått opphold, og de planlegger vi sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å bosette før mottaket avvikles. I tillegg har halvparten av beboerne fått endelig avslag. De legger vi opp til skal returnere til sine hjemland. UDI skal gjøre en ekstra innsats i løpet av de neste månedene for å legge til rette for assistert retur av enkeltpersoner og familier med avslag i alle de fem mottakene som skal legges ned. Personer med utreiseplikt blir i enkelte tilfeller boende lenge i mottak da identiteten deres ikke er klarlagt, eller at de ikke er villige til å returnere til hjemlandet. I noen tilfeller klarer heller ikke politiet å uttransportere dem. Når det gjelder assistert retur til hjemlandet, som UDI tilbyr personer med endelig avslag, har vi innført gode smitteverntiltak, slik at vi fortsatt kan tilby hjemreise. Dersom en person selv samarbeider om retur til hjemlandet, er retur mulig.

Frivillig botilbud

Vi ser også at enkelte personer velger å bo i et mottak, selv om nær familie er bosatt i samme region. Når kontrakten til et mottak løper ut og beboerne derfor må flytte, er det frivillig om disse velger å flytte til et nytt mottak eller om de flytter til sin nære familie.

