Høyre satser på lærerløft i Stavanger

Erlend Jordal Fraksjonsleder, (H), utvalg for oppvekst og utdanning

For mindre enn 20 minutter siden

DEBATT: Stavanger Høyre har fremmet gode alternative forslag når vi behandlet Stavanger kommune sin plan for etter- og videreutdanning av lærere. En stor nasjonal satsing på lærerne må matches av en stor lokal satsing. Derfor foreslo vi å bruke 10 millioner ekstra på det i Stavanger.

Dette føyer seg inn i rekken over konkrete satsinger der vi satser på skolen og lærerne. Dette fordi vi vet at den absolutt viktigste faktoren for om elevene lærer og føler mestring i skolen – det handler om lærerne. Vi har gode lærer i Stavanger i dag – og vi satser derfor videre på dem.

Vårt forslag om en kraftig opptrapping av etter- og videreutdanning for Stavanger-skolen på 10 millioner er et slikt tiltak. Vi foreslo at pengene skulle fordeles etter Rådmannens modell for et bredt tilbud for mange lærere innen mange fag. Det skulle avsettes til faglig fordypning, digital etterutdanning, skolelederplasser, vikarutgifter, stipender og flere plasser for lærerspesialister. Målet for Høyre var at 50 prosent flere lærere skal få etter- og videreutdanning, totalt 180 lærere i 2021.

Det er et stort behov spesielt i ungdomsskolen, og derfor ville vi at lærere der prioriteres, men vi forventet at det vil gi muligheter for lærere på tvers av hele grunnskolen.

Men dette er ikke alt vi gjør, vi foreslo store økte rammer til skolen i vårt alternative budsjett, vi foreslo å sette av mer til fagfornyelsen, vi foreslo mer til tiltak for å beholde lærerne – og vi har foreslått ekstra penger til småskoler i kommunen etter sammenslåingen.

Et lærerløft kommer ikke på ett år – det kommer ved å satse over flere år. Den beste universelle ordningen i skolen som er helt gratis for ungene våre, er at de får flere motiverte og engasjerte lærere som underviser i skoletiden.