Kan skolen drives godt med 50 000 færre timer?

Sandnes kommune må spare og ca. 60 årsverk forsvinner fra sandnesskolen i 2021. Til sammenligning skal alle de videregående skolene i fylket vårt spare omtrent halvparten.

Vi i Norsk Lektorlag mener kuttforslagene i Sandnes-skolen vil føre til at deler av Sandnes-skolen vil ha uforsvarlig dårlig kvalitet. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Helge Kristoffersen Hovedtillitsvalgt Sandnes kommune, Norsk lektorlag

Økonomiplanen, som skal gjelde fram til 2025, sier at det skal kuttes enda mer i de påfølgende årene. Dette betyr at det neste år kuttes nesten 50 000 undervisningstimer for de 10 000 elevene i Sandnes-skolen.

Det første trinnet i innsparingen er 40 millioner i 2021. For å gjøre kuttene riktig, kan det nok ennå pekes på at Sandnes-skolen tilbyr noe som ikke er direkte lovpålagt. Vi i Norsk Lektorlag mener kuttforslagene vil føre til at deler av Sandnes-skolen vil ha uforsvarlig dårlig kvalitet.

Hvis disse årsverkene forsvinner, vil det fremdeles være flere hundre dyktige voksne igjen. Men alle disse voksne vil få det travlere, og alle må prioritere enda strengere. Det blir garantert tøffere valg, større grupper og mindre tid til hver enkelt elev.

De fleste elever vil lære det de trenger å lære i årene 2021 til 2025. Men noen barn og unge i Sandes vil få dårligere opplæring når 50000 timer mangler på timeplanen. Noen vil oppleve skolen som mer utrygg i 2021 og flere unge vil oppleve å ikke bli sett.

I skolen er det ikke lett å se en tydelig grense for hva som er forsvarlig drift, men skoler i Sandnes vil være nær den grensa i årene framover. Ingen tillitsvalgte har til nå funnet enkelttiltak som kan skåne store deler av Sandnes-skolen for kutt. Kutt oppleves umulig når en allerede skjærer så nært til beinet. For første gang må jeg, på vegne av mine tillitsvalgte og medlemmer, be kommunens politikere om å gripe inn. En by som vokser trenger en god skole.