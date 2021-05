Til deg som er så sint på russen

KRONIKK: Vi prøvde oss med å spørre pent om å få lov til å vaksinere oss før russetiden startet, slik at det kunne bli en trygg og god opplevelse for alle. Vi ble møtt med trusler og kommentarer om at dette var egoistisk av oss å ønske.

Mari Larsen Jaatun Russ 2021

Jeg er helt enig i at helsepersonell, gamle og syke bør komme før oss i vaksinekøen. Jeg skjønner at det er kamp om vaksinene, og at det er mange som fortjener dem. Likevel vil jeg argumentere for at russen også gjorde det.

Flere russ uttalte før feiringene startet at de var redde for at festingen kunne gå over styr, og var enige om at en vaksinering av russen kunne forhindre en ny smittebølge. Dette gikk så langt som å bli vurdert av FHI, ifølge VG 21. april, men ble ikke gjort noe med.

28. april ble 5643 personer vaksinert med første dose, bare i Rogaland. Dagen etter var tallet 4601 (FHI 5.5.21) Hadde alle disse blitt gitt til russen, hadde det tatt mindre enn én dag å vaksinere oss alle.

Lydig oppfølging

Vi avlyste landstreffene mange har gledet seg i flere år til. Jeg var i ekstase da jeg hørte at selveste Macklemore skulle komme. Jeg lærte meg de mest kjente rap-ene hans ord for ord, klar til å brøle dem ut i en hoppende folkemengde, omringet av mine medelever. Vi avlyste uten én klage i mediene da det ble klart at arrangementet ikke var gjennomførbart.

Russedåpen, som vanligvis gjennomføres på musikkpaviljongen midt i Stavanger, ble foretatt på Zoom i små kohorter. De aller fleste var utendørs, og mange avlyste helt for å sitte alene hjemme i sofaen med familien og følge med på de andre på snapchat.

Vi byttet lydig ut fysisk oppmøte og sosialisering på skolen for undervisning på Teams og ensomhet i fjor mars. Samtidig klagde sinte voksne på 40 pluss over at de ikke fikk dra på hytta og at Vinmonopolet var stengt.

Vi avlyste 18-årsdagene våre, mens Erna samlet 14 stykker i en leilighet for å feire at hun ble 60.

Vi måtte utestenge og ekskludere venner vi helst ville treffe, da vi bare kunne møte den ene «klemmevennen» vår, og alle arrangementer og aktiviteter vi hadde gledet oss til forsvant.

Skremmende få grenser

Nå blir vi hengt ut av de over 60 på Facebook. De som dro på busstur uten å holde meteren. De som dro på ferie til Spania sist sommer for å få sol på kroppen. Hvordan føles det for dere når jeg nå skjærer dere alle over én kam – dere som roper ut at «jeg dro ikke til Spania, jeg holdt meg hjemme, slik Bent sa!»? Det er slik dette føles for de fleste av oss.

Jeg får fysisk vondt i magen av å lese alt dere skriver om oss russ som er «egoistiske dredunger» som «burde ha lært mer etter 12 års skolegang.»

Smitten som nå har blitt spredd kommer fra et mindretall. Russekullet i år er på 2500 elever. Til nå har kun 28 av dem fått påvist smitte [torsdag kveld var tallet steget til 79; red.mrk.]. De fleste av oss har holdt alle anbefalinger myndighetene har gitt, men likevel rammer kritikken av russen oss alle. Vi kan prøve å heve oss over den, men kommentarene hagler fra alle kanter. Det er skremmende få grenser for hva voksne mennesker kan nedverdige seg til å si til oss 18- og 19-åringer.

Jeg er selvfølgelig enig i at det mange russ gjorde i helgen var uansvarlig. Jeg forsvarer ikke vill festing og brudd på alle restriksjoner. Jeg synes heller ikke at russedressen er en «biohazard dress».

Jeg ønsker ikke at vi russ skal få frie tøyler, og jeg har full forståelse for at vi bør holde oss til våre små kohorter, slik kommunen har anbefalt. Det jeg reagerer på er alle disse voksne menneskene som sitter bak en skjerm og hater oss. Disse sure pensjonistene uten munnbind jeg møter på butikken, som stirrer stygt på meg der jeg stolt går rundt og viser frem russedressen jeg har brukt flere uker på å personliggjøre. Helt tilfeldige mennesker som drar opp mobilen og filmer oss i tilfelle vi skulle gjøre noe galt.

Jeg får lyst til å sette et skilt på hodet der det står: «Jeg er ikke i karantene!» Hadde jeg vært i karantene, hadde jeg selvfølgelig holdt meg hjemme.

Samholdet, opplevelsen

En Facebook-bruker kommenterte at russen ikke burde «applauderes frem for å holde en tre ukers alkoholeskapade».

Men det jeg hadde gledet meg aller mest til som russ, var ikke alkoholdrikkingen. Det var samholdet russedressene skaper blant ungdom landet over. Å utføre morsomme knuter med gode venner, mens folk betrakter oss, humrer litt i skjegget og mimrer tilbake til sin egen russetid. Å se barneansikt lyse opp og løpe mot deg med hendene utstrakt for å få et russekort. Gleden av å gi.

Nå oppfordres småbarnsforeldre til å be barna sine holde seg unna russen, på Facebook.

For meg og mange andre er dette direkte sårende. Jeg var ikke verken i Mekjarvik eller på Vaulen i helgen. Jeg har ikke vært på rulling, jeg har ikke brutt noen anbefalinger. Likevel opplever jeg at foreldre drar barna sine litt tettere inntil seg, når de passerer meg i dressen min.

Jeg kunne tatt av meg dressen, men jeg velger å gå med den. Som så mange kommenterer, er vi bare «russ én gang i livet», og jeg har alle intensjoner om å gjøre det beste ut av det. En av tingene dette innebærer, er å få lov til å gå med dressen min og å være stolt av det.

