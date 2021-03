Hurtigbåt eller buss eller begge deler, men hvor i Ryfylke?

DEBATT: Vi tar ikke vare på Ryfylke ved å «stjele» fra naboene.

«Per nå står ikke kampen om å få mer, men å beholde det tilbudet vi har», skriver Tomas Nesheim. Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

Tomas Nesheim Finnøy

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ryfylkeaksjonens forslag om å utføre tilnærmet dagens ruter med to båter mindre, er enn konsekvens av store samferdselsutbygginger som Ryfast og snart ferdig Helgøy bru i Hjelmeland og Kvitsøyruta går full produksjon også i andre ruterområder. Kombibåten Lysefjord går nå kun som ferge i Lysefjorden. Rutene i Ryfylke er lagt opp til at båtene utnyttes maksimalt og går en del om hverandre.

Bruk dagens båter

Økonomisk er det mye å spare på å benytte dagens båter enn å investere i nye, helelektriske båter som enda ikke er utviklet for lange ryfylkeruter. Infrastrukturen på land for ladning er heller ikke på plass, og det er kjent at strømnettet ikke vil være utbygd for dette før nærmere 2030. I en global sammenheng er det også mye mer miljøvennlig å bruke dagens båter enn å bygge nye. Innføring av elektriske båter bør derfor utsettes. Klimaavtrykket ved å bygge nye båter vil være betydelig. Dagens båter er fortsatt nye, og vil fortsette i rute- eller chartertrafikk i mange år, enten her i landet eller et annet sted. Om ønskelig kan motorene oppgraderes/skiftes som reduserer NOx med ca. 90 prosent og CO₂ med 70 prosent for en brøkdel av merkostnadene til nye batteribåter. Elektriske båter vil kun være symbolpolitikk, men resultatet ville ikke bli et gram spart NOx eller CO₂ i en global sammenheng.

Det er ikke for at Tau trenger båtforbindelse med Stavanger, men fordi båtene er pendlerbåt særlig mellom Strandalandet og Finnøy. Da Ryggjabø vgs. ble flyttet fra Judaberg til Tau, var et argument at det var god båtforbindelse med 20 min på strekningen. Dette gjør det enkelt for ungdom fra hele Finnøy å være elev ved denne og andre skoler i Strand. Det er også betydelig arbeidspendling begge veier. Bussreise via Stavanger til Tau vil være 2 t 10 min, dvs. økt reisetid med 1t 50 min (550 prosent). Et godt båttilbud mellom Tau og Judaberg skaper et felles skole- og arbeidsmarked for ytre Ryfylke for svært mange, til en svært rimelig pris, og er tidsmessig totalt overlegent i forhold til buss.

Fokus må være å få nye midler utenfra for de utvidelsene vi alle ønsker.

Premissene er feil

Sjernarøyene har i dag ca. 11 hurtigbåtanløp fra Stavanger og 10 mot Stavanger, der en del er «b-anløp», og en del med båtbytte på Judaberg. Det stemmer at de reisende i Sjernarøyene kan velge om de vil reise til/fra Nesheim eller Helgøy kai. Tall fra 2017 viser at ca. 10.000 bruker Helgøy og ca. 4600 bruker Nesheim som foretrukket kai, dvs. fordelt i forholdet 2/3 og 1/3. Skulle vi telle bussanløp i Sauda som Gilje teller anløp av kaiene i Ryfylkebassenget, må en telle antall holdeplasser og gange opp med antall passeringer i begge retninger for en gitt strekning. Det kan være moro å leke med tall, men svaret blir ikke alltid rett når premissene er feil.

Vi tar ikke vare på Ryfylke ved å «stjele» fra naboene. Fokus må være å få nye midler utenfra for de utvidelsene vi alle ønsker. Per nå står ikke kampen om å få mer, men å beholde det tilbudet vi har. Ryfylkeaksjonen2020 har vist at det er mulig ved mer «b-anløp». Rutetabellen vil sprekke dersom det blir anløp av alle «b-anløp», men erfaring har vist at de fleste kaiene blir passert uten anløp, men er likevel et tilbud som skaper trygghet for å bo også utenfor allfarvei.

Svaret er nei

Thormod Gilje mener det vil være enkelt med buss i stedet for hurtigbåt mellom Judaberg og Stavanger. På papiret; ja, men svaret er nei. Buss fra Judaberg ville være ren rutebuss, slik Rennesøy har. Rutetiden fra Hanasand til Stavanger sentrum er 57 minutter. Dersom båtene ikke skal gå via Judaberg, inkluderer dette også Talgje. Men da må bussen gjøre det. Total kjøretid med buss mellom Judaberg og Stavanger blir 1,5 time, det dobbelte av dagens med hurtigbåt. Konsekvens: Det tar lenger tid å reise til Stavanger med buss fra Judaberg enn med hurtigbåt til Stavanger fra Sand.

Gilje får full støtte i ønsket om bedre ruter i indre Ryfylke. Men jeg støtter han ikke at dette skal skje ved å forringe rutetilbudet for resten av Ryfylke.