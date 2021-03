Betonggulv på ukjent grunn under og rundt Domkirken

KRONIKK: Hvordan kan Riksantikvaren godkjenne gulvkonstruksjonen i Domkirken når de ikke vet om bygningen står på fjell, løsmasser eller leire – eller, enda verre, på en blanding av disse?

«Man skulle tro at det å legge et armert betonggulv med varme i en over 900 år gammel bygning – til alt overmål Norges mest intakte domkirke fra middelalderen – er imot alt det Riksantikvaren står for», skriver sju arkeologer og historikere. Foto: Tommy Ellingsen

Frode Iversen Professor, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Jan Brendalsmo Tidl. seniorforsker, Norsk institutt for kulturminneforskning

Kristin B. Aavitsland Professor i middelalderkultur og kirkehistorie, MF vitenskapelig høyskole

Øystein Ekroll Forsker, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

Torgrim Titlestad Professor emeritus i historie, UiS

Alf Tore Hommedal Førsteamanuensis, Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Anna Elisa Tryti Kirkehistoriker, Bergen

Vi takker riksantikvar Hanna Geiran for svar 4. mars på vår kronikk 3. mars i Stavanger Aftenblad.

Etter å ha lest Riksantikvarens svar, offentlige sakspapirer og kommunikasjon mellom fagetater og Riksantikvaren, er vår bekymring dessverre ikke blitt mindre. Derfor vil vi si fra en gang til: Det er ingen skam å snu. Hør på rådene fra Stavangers politikere. Fagfolk og folkevalgte er på linje.

Riksantikvaren har vist at de lytter. Det er vi glade for. Nå håper vi Klima- og miljøverndepartementet (KLD) og statsråd Sveinung Rotevatn kommer på banen. Fornuftige løsninger vil nemlig koste mer.

Prosessen

Da arkeologene i Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku) ble engasjert av Riksantikvaren for å gjennomføre utgravninger, ble de ikke spurt om andre faglige råd enn om selve den arkeologiske utgravningen og bevaringen av kulturlagene. Ikke gulvløsningen.

Betonggulvet var vedtatt, premisset lagt. Niku skulle foreslå en utgravning i en begrenset del av krypkjelleren, og, sitat: «innenfor ‘rimelighetens grenser’ kostnadsmessig og tidsmessig».

Arkeologene burde vært rådspurt før Riksantikvaren godkjente betonggulvet. Det burde vært gjort en grundig faglig vurdering av hva tett betong vil bety for bevaring av kulturlagene på sikt.

Sakspapirene nevner ikke beregninger eller risikovurdering av hvordan vekten av betonggulvet vil påvirke bygningen og grunnforholdene. Det er ikke gjort boreprøver i grunnen i og utenfor kirken. Man vet ikke hva som skal bære dette gulvet. Var denne gulvløsningen på noe tidspunkt vurdert opp mot andre løsninger? Det ser ikke slik ut. Hvor langt er det ned til berggrunnen? Hvordan kan Riksantikvaren godkjenne gulvkonstruksjonen når de ikke vet om bygningen står på fjell, løsmasser eller leire – eller, enda verre, på en blanding av disse?

Det var på et tidspunkt antatt å være for farlig å foreta utgravning inne i bygningen, men man har uten videre akseptert å anlegge en gulvkonstruksjon på flere hundre tonn på ukjent grunn. Med tanke på hvilke strenge krav som stilles til nybygg i dag, er dette vanskelig å forstå. Kjente setningsskader i bygningen viser allerede at grunnen er usikker.

Når man i Stavanger kan bygge oljeplattformer og analysere sedimenter, må man også kunne undersøke grunnforholdene i og rundt Domkirken. Uansett bør man lage en enklere og lettere gulvkonstruksjon.

Det blir som å legge en betongkappe over gravfeltet i Borre nasjonalpark i Vestfold og si: «Her ligger det trygt til framtidens generasjoner».

Bevaring

Valettakonvensjonens mål er å bevare kulturminner slik de er, der de ligger. In situ betyr «på stedet». Dette er det blitt syndet mye mot tidligere, ved røving av kulturskatter i krig og av kolonimakter, eller av uvitenhet, også i Norge. Å støpe et kompakt gulv, der man ikke lenger har tilgang til kulturlagene, er ikke i tråd med verken kulturminneloven eller intensjonen i internasjonale konvensjoner. Å tilføre betong over Domkirkens kulturlag er ikke in situ-bevaring. Årsaken til at vi tar vare på kulturminner er at de skal kunne gi kunnskap om fortiden og oppleves av folk. Her går begge deler tapt. I denne saken har Riksantikvaren misforstått hva god in situ-bevaring er.

Selvsagt skal man ikke grave bort mer av Domkirkens kulturlag enn nødvendig, men i denne saken er Riksantikvarens regnestykke feil. Fem sjettedeler av kulturlagene blir i praksis ødelagt for fremtidig forskning og formidling. Man skulle tro at det å legge et armert betonggulv med varme i en over 900 år gammel bygning – til alt overmål Norges mest intakte domkirke fra middelalderen – er imot alt det Riksantikvaren står for.

Ja, legg beskyttende leire på toppen av kulturlagene, dersom nødvendig. Det har fagfolk anbefalt, og det vet vi virker. Leire og lite luft sørget for at Oseberggraven var utrolig godt bevart selv etter tusen år. Men dropp betongen!

Løsningen

Når gravingen nå er i gang, bør to ting skje:

For det første bør den arkeologiske utgravningen bli noe større enn hittil tillatt og bygge på erfaringer fra det pågående feltarbeidet. Og det må følge klare, faglige problemstillinger:

Noen av spørsmålene vi kan stille: Hvilken status hadde stedet? Kan vi finne spor fra virksomheter som kan fortelle oss noe om den første bydannelsen? Når ble den første kirken bygget på stedet? Kan DNA fra skjeletter i Domkirken gi nye svar på historiske sykdommer i Rogaland? Hvor stort areal bør man grave ut? Det kommer an på spørsmålene man stiller.

For det andre må man finne en annen gulvløsning. Det som graves ut må vises frem, og det som ikke graves ut må bevares trygt for fremtiden. Her er vi helt på linje med Valettakonvensjonen og Riksantikvaren. Vårt ærend er å sikre at kulturlagene blir tatt vare på, på best mulig måte. Både nåværende og fremtidige forskningsprosjekter er avhengige av å kunne hente ut nye data fra denne enestående databanken.

En annen gulvløsning åpner dessuten for å lage en attraksjon under kirken slik at historien ikke gjemmes bort, men blir en opplevelse som er spennende og interessant for kommende generasjoner.

Fakta Sakens gang Denne tidslinjen er hentet fra offentlig tilgjengelige dokumenter som er sentrale for vår fremstilling: 19. mai 2020 innvilger RA søknaden fra Stavanger kirkelige fellesråd (Skf) om å etablere nytt gulv og nytt oppvarmingssystem i kirken. Planen består i å fylle igjen krypkjelleren med leire og Glasopor, og over dette støpe en isolert, armert plate i betong. Platen skal ikke få direkte kontakt med kirkens gamle fundamenter, søyler eller vegger. Deretter skal det gamle tregulvet reetableres. I RAs vedtak forutsettes det at Niku skal foreta arkeologiske undersøkelser før gulvet bygges.

10. juni 2020 er det befaring av krypkjelleren, der personale fra Niku og Multikonsult deltar. Det blir påpekt at det er setningsskader i kirkeskipets sørmur: Den ligger 30–35 cm lavere enn nordmuren. Videre at det er lite kunnskap om kirkeskipets fundamenter, grunnforhold, kulturlagenes dybde eller grunnvannsnivå ved kirken. Det er derfor en risiko for at klimaendringer eller endringer i fuktforhold eller grunnvannsforhold kan føre til nye setninger. Det er ikke utført boreprøver i grunnen i eller ved kirken, og Niku etterlyser derfor slike.

26. juni 2020 er det et digitalt møte mellom Riksantikvaren, Niku, Stavanger kommune og byggherrens (Skf) arkitektkontor. Her drøftes gjennomføringen av arkeologiske og bygningsarkeologiske undersøkelser i krypkjelleren. Etter møtet blir Niku bedt om å prosjektere og budsjettere for arkeologisk undersøkelse i en begrenset og prioritert del av krypkjelleren. Videre heter det at «Riksantikvaren har påpekt overfor NIKU at størrelsen på undersøkelsesområdet skal være innenfor ‘rimelighetens grenser’ kostnadsmessig og tidsmessig».

9. september 2020 bestemmer Riksantikvaren at det likevel ikke skal foretas arkeologiske undersøkelser i kirken, da de mener det er høy risiko for personskade ved opphold i krypkjelleren, og at det er stor usikkerhet knyttet til om de arkeologiske undersøkelsene medfører fare for skade på bygningen. 11. september klager Niku Riksantikvarens vedtak inn for Klima- og miljøverndepartementet (KLD).

14. desember 2020 endrer Riksantikvaren sin oppfatning av hvor farlige forholdene i krypkjelleren er: «På bakgrunn av det lokale engasjementet i saken og behovet for framdrift i restaureringsprosjektet, tok Riksantikvaren, i samråd med KLD, initiativ til ytterligere geoteknisk utredning om stabiliteten og sikkerheten i domkirken.» Multiconsult ble rådspurt, og mente det var trygt å gjennomføre arkeologiske undersøkelser i krypkjelleren. Les mer

