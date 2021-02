Utgliding i loven om konsesjon

DEBATT: Ifølge Aftenbladet lørdag 30. januar overprøver ikke Statsforvalteren konsesjonen gitt til finansmannen Torkell Tveitevoll Eide på Fjogstadgården i Sandnes.

Debattinnlegg

Gunnar Jan Johnsen Sandnes

Konsesjonen ble først avvist av faginstansen i Sandnes kommune, meddelt av rådmannen. Avgjørelsen ble anket til politisk behandling. Her ble konsesjon innvilget. Denne avgjørelsen ville Statsforvalteren undersøke nærmere. Dette ble gjort, også med bakgrunn i at det hadde vært stort engasjement utenfra til landbruksavdelingen hos Statsforvalteren, der mange med stor undring reagerte på at det ble gitt konsesjon.

Kommunen innvilger konsesjon, Statsforvalteren applauderer avgjørelsen, dette skjer ved at hvert av hovedemnene i konsesjonsloven blir satt til side. Eide kan ikke klandres for konklusjonen i denne saken. Han har benyttet den muligheten systemet gir. Men det er verdt å merke seg hva en kan få til med en omfattende plan for å påvirke ulike instanser.

Det bør stilles spørsmål ved den utviklingen som skjer i forhold til loven om konsesjon. Etter hver dispensasjon som blir innvilget i slike eiendomssaker, vil det bli stadig lettere å få konsesjon, og det skapes tydeligere presedens. Dette rokker på hele grunnlaget og den tanken som konsesjonsloven er tuftet på. Det vil bli stadig større og mer omfattende strukturendring i norsk landbruk, det blir større bruk, og de mindre blir skviset ut. Dette er særlig bekymringsfullt i utkanter der befolkningsgrunnlaget vil kunne bli betydelig redusert.

Dette tema må sentrale politikere ta tak i og gi føringer med skjerping til kravene for å hindre en videre utgliding i forhold til intensjonen bak loven om konsesjon.