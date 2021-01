Bruk morsmålslærerne i smittevernarbeidet!

DEBATT: Mitt klare inntrykk er at smittevernmyndighetene ikke er klar over at morsmålslærerne har verdifull kompetanse å bidra med ved smitte på skoler.

«Jeg oppfordrer lokale skole- og smittevernmyndigheter i Stavanger til å samarbeide slik at morsmålslærernes viktige kompetanse kan tas i bruk systematisk», skriver Ingrid Værum Larsen. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Ingrid Værum Larsen Lærer i ungdomsskolen i Stavanger

Professorene Ingrid Helleve og Frédérique Brossard Børhaug hadde en viktig og interessant kronikk i Aftenbladet fredag 22. januar. I kronikken understreker de at bruk av morsmålslærere i informasjonsarbeid rettet mot innvandrere fungerer svært godt. De etterlyser også systematisk bruk av morsmålslærere i forbindelse med koronapandemien.

Stavanger kommune har et flott korps av engasjerte og dyktige morsmålslærere (tospråklige lærere) som er uvurderlige både i lærings- og integreringsarbeidet i kommunen. Som lærer har jeg mange ganger erfart hvor viktig deres hjelp har vært i forhold til informasjon til flerspråklige familier, senest i høst/vinter i forbindelse med smitte og smittevern.

Skjema erstatter ikke

Så vidt jeg vet er det dessverre helt tilfeldig om morsmålslærerne blir brukt i forbindelse med smitte og smittevern i Stavanger i dag. Mitt klare inntrykk er at smittevernmyndighetene ikke er klar over at morsmålslærerne har verdifull kompetanse å bidra med ved smitte på skoler. Det er tilfeldig og opp til hver enkelt rektor/avdelingsleder/lærer om morsmålslærerne blir brukt til å innhente og gi viktig informasjon i forbindelse med smitte. Morsmålslærerne blir heller ikke systematisk brukt til å formidle generell informasjon om smittevern. Et skjema med informasjon på morsmålet kan ikke erstatte den informasjonen og tryggheten disse lærerne kan bidra med i direkte samtaler med familier.

Jeg støtter Helleve og Børhaug ett hundre prosent: Disse lærerne er den viktigste ressursen vi har når det gjelder å nå ut med viktig informasjon til innvandrerfamilier, særlig til familier med kort botid.

Ikke vanskelig

Jeg oppfordrer derfor lokale skole- og smittevernmyndigheter i Stavanger til å samarbeide slik at morsmålslærernes viktige kompetanse kan tas i bruk systematisk. Etter mitt syn er det ikke vanskelig å få til. På lengre sikt bør både sentrale og lokale myndigheter også bruke disse lærerne i annet viktig informasjons- og integreringsarbeid.