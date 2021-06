Har høyreregjeringen ryddet, Hareide?

DEBATT: Rydding er relativt. Samferdselsministeren mener høyreregjeringen har ryddet opp i jernbanen. Beklager statsråd; der er det mer rot enn noen gang!

– Vi blir ikke imponert, Hareide, når du forsøker å ta «de mange tusen ansatte som hver dag jobber med å utvikle jernbanen i Norge» til inntekt for høyresidens forfeilede jernbanepolitikk, skriver innsenderne. Her samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tore Meek

Debattinnlegg

Eivind Svensen Leder, Elektropersonalets Forening Agder/ Rogaland, NJF

Rainer Kaehler Nestleder, Elektropersonalets Forening Agder/Rogaland, NJF

Morgan Aamot Leder, Banepersonalets forening sør, NJF

Holger Forsberg (Leder) på vegne av Lokomotivpersonalets forening Stavanger

Odd Helge Henriksen Distriktssekretær LO Stat Rogaland, Agder

Knut Arild Hareide er samferdselsminister. Han er lei seg for at vi har angrepet jernbanereformen han fører videre fra Fremskrittspartiet, og som han utvilsomt vil forsvare helt til velgerne stemmer regjeringen ut i høst.

I et tilsvar til oss i Aftenbladet 9. juni, mener Hareide at jernbanereformen var en nødvendig modernisering, og at den har tydeliggjort hvem som har ansvaret for de ulike oppgaver i sektoren.

Dere har for lengst begynt privatisering av togdriften. Nå står drift og vedlikehold på skinnegangen for tur. Er det moderne?

Da er du en av de opplyste få, statsråd. Verken vi som jobber i jernbanen eller de mange vi er i kontakt med, klarer å se det samme som deg: Vi ser ikke oppryddingen din. Vi, som faktisk er på innsiden av jernbanen, sliter med å orientere oss i virvaret som er skapt. Vi ser ingen tydelig ansvarsdeling. Vi ser, og opplever, en uoversiktlig oppsplitting. Vi ser ikke den påståtte innsparingen. Vi ser derimot at regjeringen ikke vil evaluere den kostnadsdrivende omorganiseringen, som så langt har kostet skattebetalerne 1 milliard. Og vi ser at det er blitt enda flere selskaper. Vi ser et rekordstort antall direktører, med stadig høyere lønninger.

Umoderne – og umoralsk

For høyresiden er dette kanskje moderne. Vi på vår kant mener at det ikke bare er unødvendig. Det er en uakseptabel uting! Umoderne – og umoralsk.

Du mener jernbanereformen er modernisering. Det kan være at privatisering og oppsplitting er moderne i en markedsdisippels katekisme. Ikke i vår bok. Der er solide fagmiljøer ett av budene. Samlet styring av samfunnskritisk infrastruktur er et annet.

Moderne, statsråd; hva er det? Det er for tiden moderne med hullete jeans. Det er ikke dermed fornuftig. Ikke noe å satse på, i det lange løp. I likhet med markedsliberalisme.

Vi blir ikke imponert, statsråd, når du forsøker å ta «de mange tusen ansatte som hver dag jobber med å utvikle jernbanen i Norge» til inntekt for høyresidens forfeilede jernbanepolitikk. Hareide: Du representerer ikke jernbanearbeiderne. Det gjør vi! Våre medlemmer står sammen med oss – mot din jernbanereform!

Forkastet løsning

Dere har for lengst begynt privatisering av togdriften. Nå står drift og vedlikehold på skinnegangen for tur. Er det moderne? Og langt viktigere: Er det klokt? Nødvendig er det slett ikke. Snarere er det en markedsdrevet villfarelse. Svenskene har forsøkt det, og erfart at det ikke var noen god idé. I Sverige er det ikke moderne, men gårdagens, forkastede løsning. Umoderne – og ulønnsomt. De har forstått at å splitte opp i mange bedrifter, hvor alle skal ha styrer, bedriftsledelse, HR-avdelinger osv. har kostet svært mye.

Knut Arild Hareide, du blir trist når vi angriper jernbanereformen din. Vi, tillitsvalgte i jernbanen som er og må tilhøre det norske folk, er lei for det. Vi vil deg ikke vondt, men vi er faktisk lei av jernbanepolitikken du prediker og den regjeringen du tilhører, som har privatisering som prinsipp.

Tenger ny regjering

Norge trenger en annen kurs. Vi må velge et annet spor, en annen besetning; vi trenger en ny regjering. Din er på feil spor, Hareide. Regjeringens tid, og din tid som jernbanestatsråd, må nå snart være omme.