Den sanne historien om Energihovedstaden

DEBATT: Equinor er med på det som er verden største bunnfaste havvindprosjekt, verdens største flytende havvindprosjekt, USA-historienes største, Japans første og største og Koreas første som kan bli verdens største.

Et gammelt steinbrudd i Berakvam i Suldal blir tørrdokk for havvindmøller. Starten på et eventyr, mener Harald Minge. Foto: Marie von Krogh

Debattinnlegg

Harald Minge Adm.dir. i Næringsforeningen i Stavanger-regionen

I sum er dette enorme grønne industriprosjekter som likevel marginaliseres, snakkes ned og bagatelliseres av prateklassen og kommentariatet.

Hørt den før? Vestlendingen som beklager seg over virkelighetsfjerne teoretikere innenfor Ring 3 i hovedstaden. De som går i bane mellom og NRK og de ulike offentlige institusjonene, tankesmiene og organisasjonene, og som får definere den offentlige sannheten om blant annet norsk næringsliv? Med fare for å gå i den fellen: Jeg melder meg herved på! Historiske industriprosjekter er under oppseiling med utgangspunkt i vestnorsk industri, og de fortjener alt annet enn å bli arrogant neglisjert.

Påstand og virkelighet

Mens det stadig kommer påstander i NRKs debattprogram Dagsnytt 18 om en olje- og gassnæring som bruker fornybar som ferniss, pynt, klimaflørt og til falsk profilering, foregår en enorm forskyvning hvor fornybarinvesteringene tar mer og mer av totalen for olje- og energiselskapene. «Det gjøres for lite og det gjøres altfor sent», lyder omkvedet. I den andre enden av virkeligheten finner vi Europas største skattebetaler det siste tiåret, Equinor, pluss Aker BP og andre som nå er i ferd med å sette nye verdensrekorder i ekstreme pionerprosjekter og skape tusenvis av nye grønne arbeidsplasser.

Her er noen eksempler på hva Equinor sysler med om dagen:

Bygger ut Doggerbank som er verdens største havvindpark.

Er i førersetet på en stor del av utbyggingen av det som er USAs største havvindprosjekt noensinne, og som blant annet skal forsyne verdensbyen New York med fornybar kraft.

Byggingen av Hywind Tampen, verdens største flytende havvindpark er i gang.

Har posisjonert seg med andre aktører for å bygge storskala havvindpark i Japan.

Har ambisjoner om å bygge verdens største flytende havvindpark i Sør-Korea.

Går sammen med andre aktører inn som utbygger av vindpark i Argentina.

Dette er imidlertid realiteter korpset av kritikere ikke henger seg nevneverdig opp i. En enkel runde på google ville vært oppklarende, men budskapet synes å være forhåndsprogrammert: «Vi må snart få se noe konkret»! «Næringen bruker bare fine ord og retorikk»! «De snakker bare luftig om ambisjoner». «Det trengs en ny fortelling om olje- og gassnæringen».

De nye selskapene

Faktumet er at mens det prates på radio, handles det i næringslivet. Resultatet er store klimagevinster, høy verdiskaping og et stort antall arbeidsplasser. Teknologi utviklet i Norge av en leverandørindustri som blir med de store operatørene ut i verden, og som er tuftet på et 50 år gammel høyteknologisk eventyr fra olje og gass og hundre år med vannkraft. Men selv dette faktumet, at vi driver omstilling til beslektede næringer – basert på oljeindustriens kunnskapsbase – blir det stilt store spørsmål ved. På den ene siden kan vi gjerne snakke om havvind, karbonfangst og lagring og hydrogen. Men se hvilke nye selskaper som nå dukker i regionen:

Beyonder: Batteriproduksjon bygger på oljeindustriens erfaring og kapital.

Norsk Solar: Oljeerfaring ble til vind som blir til solenergi.

Desert Control: Oljeerfaring skal bidra til vekster og matproduksjon i ørkenen.

Zaptec og Easee: Oljeerfaring til produksjon av framtidens billadere.

Nordic Unmanned: Oljeerfaring i i droneeventyr.

Vårgrønn: Oljekapital går til fornybar satsing.

Og slik kan vi holde på, listen er lang!

2021 – mulighetenes år

Rett før kirkeklokkene begynte å ringe inn til jul kom nyheten om at steinbruddet på Jelsa i Suldal kan bli produksjonssted for flytende havvind-turbiner til hele verden. Selskapet Windworks Jelsa vil investere milliarder for serieproduksjon av havvindturbiner. Det estimeres med 10.000 arbeidsplasser, tre ganger så mange som jobber i NRK – bare for å ta et tilfeldig eksempel. Det kan samtidig nevnes at analysebyrået Menon skisserer en mulig sysselsettingseffekt på 128.000 årsverk over 30 år når det gjelder havvind. Nå ser vi starten på dette eventyret.

Grunnen er selvsagt utsiktene til et hjemmemarked i havet rett utenfor oss. De store industrilokomotivene går i front og leverandørene følger på. Dette blir båret fram av det norske teknologieventyret som heter olje og gass. Det kan jo nevnes at Equinor akkurat har fullført Nord-Europas største industriprosjekt i sin tid (Johan Sverdrup) og forhåpentligvis snart skal gå løs på det som kan bli to av Europas største industriprosjekter i dette tiåret; utbyggingen av Noaka-området i Nordsjøen og Wisting-feltet i Barentshavet.

2021 er mulighetenes år! La oss samle oss rundt den gode fortellingen om norsk industri som setter seg i førersetet for det grønne skiftet og for de nye arbeidsplassene. Og ikke minst; historien om Energihovedstaden.

Ha et riktig godt nytt år!