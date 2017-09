Det er ikke dyrt å bygge sykehus

Vi trenger en ny modell for finansiering av sykehus, slik at de som eier og driver sykehusene, nemlig staten, ser seg i stand til å investere for fremtiden.

Hele SUS må fornyes

Gode, moderne og effektive sykehus er viktig for vår helse, trygghet og velferd. Sykehusbyggene skal bidra til et godt arbeidsmiljø for sykepleiere, leger og mange andre yrkesgrupper. Moderne sykehus er dessuten en god samfunnsinvestering. Mange av dagens sykehus ble bygd med langt færre teknologiske muligheter enn i dag, og tiden har løpt fra dem.

Fredrik Refvem

Helsevesenet organiseres annerledes i dag enn for 30 år siden. Da jeg jobbet i akuttmottaket ved nåværende Stavanger Universitetssjukehus (SUS), var hele den akuttmedisinske kjeden annerledes enn i dag, fra legevakter og fastleger, via ambulanse til mottaksfunksjonen på sykehuset. For å sikre pasientene en bedre og mer effektiv behandling i den kritiske mottakelsesfasen, har derfor akuttmottaket gjennomgått store endringer. Tiden er nå overmoden for at sykehuset som helhet får en fornyelse.

Dyrt å la være

Er det dyrt? Nei, vil jeg si. Og vi trenger ikke engang sammenligne med multi-milliardprosjekter i Nordsjøen. Utvidelse av en flyplass, eller noen mil med motorvei, har gjerne en prislapp som kan sammenlignes med sykehusutbygging. Første del av det nye sykehuset i Stavanger er ventet å koste 8,2 milliarder. For meg er ikke ambulanser og sykehussenger mindre viktig enn privatbiler og fly.

Sykehusene har ikke bompenger, og heller ikke flyplassavgifter eller taxfree-salg. Sykehusenes verdi og nytte er imidlertid enorm for samfunnet – både i helse og leveår, men også i form av flere friske og arbeidsføre, eller selvhjulpne, innbyggere. Vi bør derfor innrette oss slik at vi bruker mer tid på å diskutere hvordan sykehuset skal bli best mulig, og mindre tid på å lure på om vi har råd eller Ikke.

For det er i realiteten ikke dyrt å bygge sykehus. Det er dyrt å la være.