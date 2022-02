Hva er det med formuesskatt?

DEBATT: Midt oppe i pandemi, OL og strømkrise, er det en kjempenyhet at den gamle skihelten Bjørn Dæhlie skal flytte til Sveits.

«Undersøkelser viser at skatteviljen hos både fattige og rike nordmenn er rekordhøy», skriver John Peter Hernes. Her Bjørn Dæhlie, som har skapt debatt i mediene om eiendomsskatt.

John Peter Hernes Stavanger

Red. mrk. John Peter Hernes er Høyre-politiker i Stavanger, men skriver dette innlegget som privatperson.

«Snakkisen» i mediene er hvor forferdelig umoralsk og utakknemlig Dæhlie er som person, når han vil flytte fra Norge til et land med lavere formuesskatt.

Skatt skal grovt brukes til tre ting:

1. Finansiere det offentliges utgifter.

2. Ha en utjevnende effekt på fattig og rik.

3. Påvirke adferd ved å gjøre noe billigere og andre ting dyrere.

For å oppnå de tre tingene har vi et arsenal av skatter og avgifter som kan brukes, justeres, fjernes eller innføres.

Personlig mener jeg skattesystemet burde oppmuntre oss mer til å starte og eie bedrifter som skaper arbeidsplasser, styrt og eid fra Norge.

Nesten religiøs betydning

Men en av disse skattene, «formuesskatt» har tilsynelatende fått en nesten religiøs betydning for tilhengere og motstandere.

Felles for de fleste av oss, fra komikere til journalister og politikere, er jo at vi ikke har så mye erfaring med hva denne formuesskatten i praksis betyr.

La oss derfor drømme litt om at vi plutselig får en formue på, la oss si 100 millioner kroner.

En variant er at du selger en bedrift du har bygget opp, og får 100 millioner inn på konto. De pengene gir litt renter og det er null problem å betale formuesskatt.

Kan ikke selge biter

Din alternative vei til formue, er at det maleriet du kjøpte på loppemarked i ungdommen, viser seg å være et ekte Picasso verdt 100 millioner. Du er glad i bildet og har ikke lyst å selge det. For deg er det ikke mer eller mindre fint, om papirverdien er 100 kroner eller 100 millioner. Men hvor skal du nå finne millionen du trenger for å betale formuesskatt hvert år? Du kan jo ikke selge biter av maleriet, for å finansiere skatten.

Dette er ikke søkte eksempel, men illustrerer at den samme formuen på papiret, kan være veldig forskjellig i forhold til hvor lett det er å få ut kontanter til å betale skatt.

Om man er for eller mot formuesskatt, trenger ikke ha noen sammenheng med om man er for et høyere eller lavere skattenivå. Land helt uten formuesskatt kan ha både høyere og lavere skattenivå enn Norge. Dæhlie kunne bare flyttet noen få mil til Sverige, om det viktigste var null formuesskatt. Isteden skal han til Sveits som er et av få andre land som har formuesskatt.

Et hovedargument for formuesskatt er at den «treffer de rikeste». Vel, er det noen som tror at de rike i Sverige betaler mye mindre skatt enn de rike i Norge?

En stor ulempe med formuesskatten er at den gjør det mye lettere for et fond i et skatteparadis å eie en bedrift i Norge, enn det er for en gründer fra Stavanger å eie den samme bedriften.

Det handikappet for norsk eierskap kan vi fjerne, samtidig som vi sikrer at om gründeren fra Stavanger blir rik, så betaler hun minst like mye skatt som med dagens formuesskatt.

Høyres finansminister Per-Kristian Foss sto i sin tid for det som må ha vært den største skatteskjerpelsen for «de rike» i Norge etter andre verdenskrig: Innføringen av utbytteskatt i 2006. Skattesatser for utbytte, og justering av den såkalte «fritaksmodellen» er enkle grep, for å kompensere for tapte inntekter fra formuesskatt. Der er også en rekke andre muligheter som er lettere å skjønne enn «fritaksmodellen»: Skattesats på overskudd i selskaper eller skatten på luksusforbruk i de formene man måtte ha lyst til å blinke ut, enten det er bil, båt, hytter, hus eller andre ting.

Rasjonell diskusjon

Jeg er ikke tilhenger av en masse nye skatter, eller økt skatt generelt. Skattenivået for personer og bedrifter er i utgangspunktet ikke er så verst totalt sett. Nettopp derfor synes jeg det må være lov å ha en rasjonell diskusjon hvilke skatter som er fornuftige å fjerne, innføre, øke eller senke. Uten å tillegge de som er for eller mot den eller andre skatten å være enten kommunister eller umoralske skattenektere.

Personlig mener jeg skattesystemet burde oppmuntre oss mer til å starte og eie bedrifter som skaper arbeidsplasser, styrt og eid fra Norge. Så kan vi heller øke skattene litt på ting som stort sett er luksusforbruk og/eller «død kapital».