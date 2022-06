Stavanger kommune sier at de vil ha sykkel, men tilrettelegger for bil

DEBATT: Kjære Stavanger kommune, ikke si at samfunnet skal prioritere andre reisemåter enn bil, og så prioriterer dere bil høyest. Ikke si at dere har prioritert gående og syklende høyest, når dere har prioritert bil høyest.

Syklist mot bil i krysset Madlaveien/Regimentveien i Stavanger 11. september 2020. Den uheldige syklisten ble ganske stygt skadet, men kom seg etter hvert.

Debattinnlegg

Jens Glad Balchen Leder, Rogaland syklistforening

Det siste kommunestyremøtet understreker hvorfor Stavanger sliter med sykkeltilretteleggingen og med å endre reisevaner bort fra bil. I møtet ble det vedtatt en ny rundkjøring i krysset Madlaveien/Regimentveien som ikke løser problemene for gående og syklende, men som legger til rette for stor økning i biltrafikken.

I overskuelig fremtid skal vi derfor være plaget med at en av byens travleste sykkelruter går i gangfelt, med sykkelfelt som ender midt i en rundkjøring, uten noen vei videre, og en sykkelvei som ender rett i en grus­sti.

Ikke i tråd med kommuneplanen

Kravet om endring av krysset Madlaveien/Regimentveien kom fra Statens vegvesen, som en betingelse for å godta utbygging på Madla/Revheim. Vegvesenet var bekymret for økningen i biltrafikken og forverring av trafikksikkerheten i dette krysset.

Trafikksikkerhet er en god ting å ivareta, men her var det primært økning i biltrafikken som var poenget. Etter at 40-sonen ble forlenget ut fra krysset i 2009, har antall bil-mot-bil-ulykker gått ned til null, så biltrafikksikkerheten ser allerede ut til å være ivaretatt.

Gående og syklende, derimot, blir fremdeles kjørt ned i krysset, sist i 2020 ble en syklist påkjørt av en bilist og sendt på sykehus. Å utbedre krysset for trafikksikkerhet burde altså bety å fokusere på gående og syklende.

Samtidig er både Madlaveien og Regimentveien hovedveier for sykkel – vedtatt i kommuneplanen – hvor det ved endringer skal bygges gode løsninger for sykling. Alt burde dermed ligget til rette for at veiplanleggerne skulle foreslå noe skikkelig bra.

Slik ble det ikke. De første forslagene la vekt på både pengebruk og arealbruk til en stor rundkjøring for bil, samtidig som syklende var henvist til alskens lange omkjøringer og krumspring via fortau for å kunne benytte seg av den ene undergangen som ble foreslått.

Øvrige kryssing av bilveien skulle selvsagt være gangfelt, så fremkommeligheten og sikkerheten var like dårlig som i dag.

Christian Wedler poengterte

at han som lokal beboer ofte

bruker krysset og har kjørt på

minst én syklist der.

Pengemangel

Men kapasitetsøkningen for biltrafikk var ikke fullt finansiert. Ambisjonene måtte nedskaleres. Ut forsvant underganger. Nå ble alle kryss planlagt som gangfelt. Rundkjøringen ble også nedskalert, og hele prosjektet ble definert som «gate», ikke «vei». For å spare penger ble sykkelveien lagt som en buktende slange langs kanten av rundkjøringen.

Den endelige løsningen ble presentert for kommunestyret for godkjenning. Rogaland syklistforening mente dette forslaget var dårlig for syklende, og at det med enkle grep kunne bli mye bedre. Rogaland fylkeskommune var delvis enig, men var under press om å få en plan klar slik at utbyggerne på Madla/Revheim kan gå i gang. Stavanger kommune mente forslaget var godt for gående og syklende.

Politikerne i posisjon og opposisjon kommunestyret var enige med Rogaland syklistforening. FP, Venstre, Sp og Høyre var alle på talerstolen og bekreftet at sykkelløsningene var dårlige. Kun Venstre ville gjøre noe med det. FP og Høyre inntok den holdningen at disse sykkelløsningene er de beste vi kan ta oss tid til å få.

Sp sa rett ut at det viktigste er bilistene, og da får heller syklistene finne seg i å komme i andre rekke. MDG presterte å si at Syklistforeningen synes denne planen er bra, og ville derfor ikke støtte Venstre.

Uavhengig representant Christian Wedler tok til talerstolen for å poengtere at han som lokal beboer ofte bruker krysset og har kjørt på minst én syklist der.

Parodien ble komplett da SV advarte kommunestyret mot å gi syklister den samme høye status i fremtiden som bilister har i dag. SV støttet derfor planen i sin nåværende form, og vi kan lure på om neste partiprogram kommer til å inkludere denne finurlige, nye tankegangen om transporthierarkiet.

Noe var positivt

Om man skal ta med seg noe positivt ut av alt dette, var det at debatten i kommunestyret utelukkende handlet om de dårlige sykkelløsningene. Man ignorerer i det minste ikke den manglende sykkeltilretteleggingen, men er tvert imot helt åpne og ærlige om at bilen er viktigst i Stavanger kommune.

Da er det også fullstendig åpenhet om tingenes faktiske tilstand – og at noe må endres.