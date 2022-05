Fylleangst har fått en ny betydning

DEBATT: Kjære Jonas Gahr Støre. Jeg har ikke råd til å fylle bensin.

I tillegg til høye drivstoffpriser har vi høye strømpriser og prisene på råvarer øker. Nå er det virkelig vanlige folk sin tur til å bli flådd av staten.

Karoline Skjæveland Nestleder, Rogaland FpU

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er gått over 200 dager siden valget og regjeringen har allerede sørget for at det norske folk så vidt får hverdagen til å gå rundt økonomisk. Regjeringen er fullstendig handlingslammet. Vi lever nå i Miljøpartiet De Grønne (MDG) sitt drømmesamfunn hvor folk lar bilene stå, problemet er at dette fungerer ikke i 2022.

I tillegg til høye drivstoffpriser har vi høye strømpriser og prisene på råvarer øker. Nå er det virkelig vanlige folk sin tur til å bli flådd av staten. Hver dag kjører jeg forbi bensinstasjoner med en sterk frykt for å se på drivstoffprisene. For hva skjedde egentlig med Trygve Slagsvold Vedum sitt løfte om å aldri sitte i regjering med bensinpriser over 20 kr? Nå er det lenge siden jeg har sett en bensinpris på under 21 kr.

Det som er oppsiktsvekkende er regjeringens fullstendige mangel på handling. 5. mai foreslo Fremskrittspartiet å kutte avgiftene på drivstoff slik at prisene på drivstoff kan være overkommelig for norske familier. Dette ble stemt ned av blant annet Senterpartiet, sammen med Arbeiderpartiet og Høyre. Da begynner jeg å lure på hva som skjedde med Senterpartiets løfte om drivstoffpriser.

Regjeringen må innse at nordmenn er avhengig av bilen sin. Det er ikke fornuftig for en småbarnsfamilie eller en alenemor med flere barn å stole på bussen. Hvert år kommer det nye overskrifter med fare for busstreik rundt lønnsoppgjøret. I år var vi heldige, men det er ikke lenge siden forrige busstreik. Hva skal vi da gjøre, når bussjåførene streiker og

bensinprisene er for høye?

Enda mer oppsiktsvekkende er det når MDG sin egen Lan Marie Berg må ankomme landsmøte i en fossilbil fordi ellers hadde hun ikke fått dagen til å gå opp. Regjeringen må slutte med den bilfiendtlige politikken sin og begynne å stille opp for det norske folk. Vedum kan påstå så mye han vil, at det norske folk sitter igjen med mer penger å rutte med etter Ap og Sp kom inn i regjering. Likevel kjære Trygve Slagsvold Vedum, Clas Ohlson selger kalkulatorer til 100 kroner. Kanskje en slik kan få deg til å åpne øynene og gjøre regnestykket ditt riktig fordi det norske folk sliter og regjeringen gjør ingenting.

