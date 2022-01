Lunkent av Zero om energieffektivisering

DEBATT: Jon Evang i ZERO burde i sitt innlegg i Aftenbladet 14. januar fremmet energieffektivisering (enøk) mye sterkere som den mest bærekraftige «energikilden».

«Våre politikere og miljøorganisasjoner må vise energilederskap og aktivt fremme løsningene for energieffektivisering», skriver Sveinulf Vågene.

Debattinnlegg

Sveinulf Vågene Energirådgiver i Motvind Norge

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En storstilt satsing på enøk vil spare flere titalls TWh strøm, og det er lønnsomme investeringer. Basert på tall fra Nelfo og Elektroforeningen vil 13 TWh enøk kunne skape mellom 32.500 og 65.000 årsverk i løpet av 10 år, særlig innenfor elektro, VVS og bygg og anlegg.

Enøk vil gi staten store skatteinntekter og momsinntekter. Det vil gi mange fordeler: Et mye mer robust kraftsystem i forhold til tørrår og klimaendringer, mange nye arbeidsplasser, reduserte strømutgifter og mer stabile lave strømpriser for husholdningene, næringslivet og industrien.

Å fremme enøk er et mye bedre formål enn å «grønnvaske» naturødeleggende vindprosjekter.

Myndighetene svikter

Det er et trist faktum at norske myndigheter og skiftende regjeringer har forsømt seg grovt på dette området. Vi kunne unngått store naturødeleggelser dersom myndighetene hadde fulgt opp rapporter og forslag til energieffektivisering, blant annet fra Arnstad-utvalget i 2010, i stedet for å bygge ødeleggende vindkraftanlegg over hele landet.

Zero har ikke fått med seg at Motvind Norge (MN) har angitt 17 TWh enøk totalt innen 2030. Av dette vil 13 TWh komme fra bygg og resten fra industri og offentlig forvaltning.

Zero angir bare 10 TWh for enøk i bygg innen 2030 og kaller det «en ambisjon». Det er samme beskjedne nivå som våre enøk-motvillige myndigheter. Zero burde gjøre enøk til sak nr. 1 i omstillingen og dermed støtte en politikk som unngår de store splittende konfliktene som vindkraftutbyggingen skaper.

Å fremme enøk er et mye bedre formål enn å «grønnvaske» naturødeleggende vindprosjekter. Evang gir selv et godt eksempel på grønnvasking når han foreslår at man skal verne natur et annet sted når man forsyner seg av høyfjellsnatur til vindindustri. Det han foreslår er profittstyrt «teknonaturvern».

Klare mål må til

Myndighetene må sette klare mål og krav for energieffektivisering innen 2030. De må legge til rette både når det gjelder økonomisk støtte, veiledning og regelverk for at det skal kunne skje. Men, viktigst av alt: Våre politikere og miljøorganisasjoner må vise energilederskap og aktivt fremme løsningene for energieffektivisering.

Norge er verdensmester i fornybar energi. Vi ligger også på toppen i energiforbruk per innbygger og har derfor stort potensial for energieffektivisering. Dessverre har våre regjeringer styrt ENOVA-midler, betalt inn av husholdningene, til andre formål. Det lover ikke godt for det grønne skiftet dersom ikke engang Norge klarer å effektivisere bort en tredjedel av kraftforbruket vårt, slik IEA sier vi må – og slik Motvind Norge har vist at vi kan.