Nei, Taliban har ingenting i Norge å gjøre

DEBATT: Det er både flaut og pinlig at Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum bruker flere millioner skattekroner på å hente den ekstreme islamistiske terrororganisasjonen Taliban til Norge.

«Sammenligningen med fredssamtalene blir absurd, og viser med all tydelighet hvilken naivitet mange møter hardbarkede terrorister med», skriver Sylvi Listhaug. Her Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi.

Sylvi Listhaug Partileder i Frp

At Aftenbladet i sin leder 25. januar ikke evner å se forskjellen på at Støre og Vedum henter Taliban til Norge i privatfly på skattebetaleres regning og fredssamtaler som fant sted i Norge i 2015, får stå for avisens egen regning.

Det lar seg ikke sammenligne, uansett hvor mye kommunikasjonsfolkene til Arbeiderpartiet prøver å spinne det for å dempe raseriet, sikkert både blant sine egne medlemmer og velgere. I Senterpartiet ser vi ordførere som allerede tar til orde for å vurdere regjeringsdeltakelsen.

Ikke engang hvem som fikk tilgang til norsk jord, har Støre og Huitfeldt stilt krav til.

Statskupp

Norge og NATO var i Afghanistan i 2015, og landet var styrt av en valgt selvstyreregjering. I arbeidet med å prøve å få på plass et fungerende demokrati og fred for befolkningen, jobbet man for fredsavtaler mellom ulike grupperinger i landet. Det ble holdt et møte i Oslo der representanter for ulike deler av Afghanistan var samlet, deriblant noen med bakgrunn fra Taliban. Men den store forskjellen er at Afghanistan ikke var styrt av Taliban i 2015, og heller ikke i 2017. I 2021 tok Taliban makten gjennom statskupp.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet inviterer nå altså kuppmakerne til luksusopphold i Norge på skattebetalernes regning. Taliban vil bruke dette for alt det er verdt i sin propaganda, og sier allerede at de ser dette som en form for internasjonal anerkjennelse. Dette viser hvor naivt Norge fremstår. Mange, inkludert Associated Press, mener det blir for dumt at Norge hevder at det ikke er å legitimere Taliban.

Lederen i Veteranforeningen for soldater i internasjonale operasjoner, Bjørn Robert Dahl, sier til NRK at har fått mange kraftige reaksjoner fra nordmenn som har slåss mot Taliban. Han er bekymret for at Taliban kommer seirende ut av kommunikasjonen. I TV-Avisen, Danmarks svar på Dagsrevyen, stilles spørsmålet om «det i virkeligheten rulles ut en rød løper for Taliban».

Ingen krav

Det er grunnen til at slike samtaler ikke burde foregått i Holmenkollåsen i Oslo. Det er sjokkerende at regjeringen heller ikke har stilt noen krav til dem som kommer. Toppen av kransekaka er at broren til en nordmanns morder ønskes velkommen på Soria Moria. Ikke engang hvem som fikk tilgang til norsk jord har Støre og Huitfeldt stilt krav til.

Sammenligningen med fredssamtalene blir absurd, og viser med all tydelighet hvilken naivitet mange møter hardbarkede terrorister med. Så lenge man i et ubegrunnet håp kan tro at Taliban plutselig har blitt snille og vil bidra til den humanitære situasjonen i Afghanistan, skal Norge stille opp med penger og ressurser, mener tydeligvis Aftenbladet.

Frp er selvsagt enig i at man må bidra til å hjelpe befolkningen i Afghanistan og unngå en humanitær katastrofe. Men dette må skje med det internasjonale samfunnet i spissen, og ikke i Norge.

