Politisk uenighet om parkerings­politikken mellom Nord-Jæren, Bergen og Trondheim

KRONIKK: Lokal parkeringspolitikk er et svakt virkemiddel for å nå nullvekstmålet.

I en studie av parkerings­politikk og parkerings­tilbud i Bergen, Trond­heim og på Nord-Jæren har Norce undersøkt mulig­heter og utfordringer for å nå målet om null­vekst i personbil­trafikken. Der er regulering av parkerings­mulighetene ett av virke­midlene.

Debattinnlegg

Einar Leknes Forskningsleder, NORCE, Norwegian Research Center (tidl. IRIS)

Julie Runde Krogstad Seniorforsker, NORCE

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En ny studie viser at det er politisk ulike prioriteringer om bruk av parkering som virkemiddel for å nå målet om nullvekst i biltrafikken:

Politikerne i Bergen er delt på midten i spørsmål om man skal øke restriksjoner på parkering eller ikke.

I Trondheim og Stavanger er det flertall for å stramme inn dagens parkeringspolitikk, men mange mener at dagens situasjon bør opprettholdes.

I Sandnes, som har en meget liberal parkeringspolitikk, vil politikerne ha færre parkeringsrestriksjoner.

I en studie av parkeringspolitikk og parkeringstilbud i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren har vi undersøkt muligheter og utfordringer for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Parkering er et av virkemidlene for å oppnå nullvekstmålet i byvekstavtalene.

Strengere i sentrum

Det er betydelige forskjeller i mulighetene for boligsone- og gateparkering i Sandnes, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Parkeringspolitikken har utviklet seg gradvis i bykommunene. Parkeringsnormer som angir krav for parkering i nye byggeprosjekter for bolig og næring, er strammet inn. I bysentra er parkeringsplasser flytte fra gate og inn i parkeringshus, og boligsone-parkering for beboere i områder nær bysentra er blitt strengere.

I Bergen, Trondheim og Stavanger sentrum er det parkeringshus med god kapasitet og høye takster, mens Sandnes fortsatt har flate- og gateparkering med lave takster.

Kun én firedel av omsetningen av detaljvarer og tjenester i alle byområdene er lokalisert i sentrum som har parkeringsrestriksjoner. Dersom parkering skal benyttes som virkemiddel for å nå nullvekstmålet, bør det tas betalt for parkering på arbeidsplasser og detaljhandelsområder og kjøpesentre utenom sentrum.

Enklest med bil på Nord-Jæren

Om lag 20 prosent av arbeidstakerne i Trondheim og Bergen har arbeidssted i sentrum og må tilpasse seg til et strengt parkeringsregime. På Nord-Jæren har kun 12 prosent arbeidssted i Stavanger og Sandnes sentrum. Reisevaneundersøkelsen viser at 76 prosent av arbeidstakerne har tilgang på gratis parkering på Nord-Jæren, mot 57 prosent i Bergen og Trondheim.

Når vi ser på hvorvidt arbeidsgiver legger til rette for gratis parkering i sentrumsnære områder, viser reisevaneundersøkelsen at det ikke er så store forskjeller mellom byene. Det indikerer at omfanget av private parkeringsarealer er betydelig også i Bergen og Trondheim.

Politikernes holdninger

Stramme inn i parkeringspolitikken? Bergen er delt, Stavanger og Trondheim sier ja, Sandnes seier nei.

Diagrammet viser hva politikerne mener om restriksjoner på parkering generelt (pris, antall plasser, i sentrum, på arbeidsplasser og i bydelssentre og kjøpesentre). Det kan tas med i betraktning at Bergen har den strengeste parkeringspolitikken og Sandnes den mest liberale. Drøyt 40 prosent besvarte undersøkelsen, og det er korrigert for skjevheter i svarfordeling og partirepresentasjon.

Undersøkelsen avdekker at politikernes dilemma handler om konsekvenser av en restriktiv parkeringspolitikk. Dette dreier seg om at handelen i bysentra kan svekkes i forhold til handel på kjøpesentra med private parkeringsarealer, om at arbeidsplasser og innbyggere kan flytte til områder med færre restriksjoner i parkeringen og om at byens tilgjengelighet som en viktig samfunnsarena kan svekkes.

Lokalpolitisk uenighet

I en uttalelse 13. november 2020 ba KS’ storbynettverk regjeringen om å sikre at kommuner som ønsker det, har hjemmel for å kunne pålegge betaling også på private parkeringsarealer ved arbeidsplasser og kjøpesentra. SV, MDG og Ap tok derfor før stortingsvalget i 2021 opp spørsmålet om kommunalt pålegg om betalingsparkering som en del av klimapolitikken. Foreløpig har den nye regjeringen ikke tatt stilling til dette.

Det er usikkert hvorvidt det er lokalpolitisk støtte til dette. Vår undersøkelse viser at politikerne var delt på midten i Bergen, Trondheim og Stavanger for et slikt pålegg i sentrumsområder, mens det i Sandnes ikke var støtte for dette. Dersom nedslagsfeltet ble utvidet til å omfatte hele kommunen, var Stavanger og Trondheim fortsatt delt på midten, mens flertallet i Bergen og Sandnes ikke ønsket et slik pålegg på private parkeringsarealer.

Les også Einar Leknes: «Store vegprosjekter svekker muligheten for nullvekst i biltrafikken»

Nullvekstmålet

Fordi eierskap og forvaltning av parkering er fragmentert, har kommunene begrenset mulighet til å innføre nye parkeringsrestriksjoner for å oppnå nullvekstmålet. Arbeidsplasser og kjøpesentra som eier egne parkeringsarealer, står fritt til å regulere parkering som de ønsker, også i sentrale strøk.

Undersøkelsen blant lokalpolitikerne viser at det vil være betydelig motstand mot å utvide parkeringspolitikkens geografiske nedslagsfelt. Dermed svekkes parkering som virkemiddel for å nå nullvekstmålet.

Og parkeringspolitikken er fremdeles viktig for å opprettholde og videreutvikle trivelige bysentra.