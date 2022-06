Hvorfor tror vi fortsatt at fageksperter blir de beste lederne?

KRONIKK: Til tross for enorm teknologiutvikling og mer kunnskap om hvor viktig god ledelse er, tror vi fortsatt at fageksperter er de beste lederne. Helt uten ledertrening.

«Å skape mening, motivasjon og inspirasjon er noe av kjernen i god lederutvikling», skriver lederutvikler Mats Kristensen. Han har bakgrunn fra næringsliv, idrett og Forsvaret.

Mats Kristensen Daglig leder, FRONT Leadership

De ferskeste tallene fra SSB, fra 2017, viser at det i dag er 209.000 ledere i offentlig og privat sektor. 33.000 av dem befinner seg i kommunene, 16.000 i staten, mens hele 160.000 ledere arbeider i private virksomheter.

Etter å ha jobbet med lederutvikling i snart 20 år, er konklusjonen jeg har nådd ganske klar: De fleste av disse 209.000 norske lederne trenger hjelp for å bli gode ledere.

God fagspesialist = god leder?

Mange av våre ledere er ofte fagspesialister som i kraft av sin kunnskap og erfaring med faget, har blitt ledere.

Disse lederne er som regel ikke dårlige. De er gjerne rågode. De er faktisk blant de aller beste av oss – i sine respektive fag.

Men du blir ikke verdens beste leder av å være verdens beste advokat, lærer eller ingeniør.

Tenker man fortsatt som en fagekspert, og ikke som en virkelig god leder, er det lett å anta dette: Jobber jeg knallhardt og yter 10 prosent bedre, – ja, da vil virksomheten gjøre det mye bedre.

Slik er det ikke. Ledere bør lede slik at hver enkelt ansatt yter 20 prosent, 30 prosent eller kanskje 40 prosent bedre.

For når ledere virkelig får til å lede, og har en helt annen holdning til sine ansatte, så skapes en positiv, kraftfull dynamikk mellom medarbeiderne.

Ikke spør hva medarbeideren kan gjøre for deg. En god leder bør heller spørre sine ansatte: Hva kan jeg gjøre bedre for deg?

Fageksperter trenger redskaper

I boka som regnes som den mest anerkjente på ledelse, «Management: Tasks, Responsibilities, Practices» fra 1973, snakker Peter Drucker om fremveksten av lederrollen og hvordan ledere påvirker prestasjonene til organisasjoner. Hvordan lederrollen som profesjon er den viktigste utviklingen i det forrige århundre.

Så sent som i 2017 kom det ut en metastudie om lederutvikling i USA, «Leadership Training Design, Delivery, and Implementation: A Meta-Analysis». Den samler forskningsresultatene fra flere år med studier. Studien konkluderte med at lederutvikling er mye mer effektivt enn tidligere antatt. Nysgjerrig på hva forskerne fant ut av var en oppskrift i åtte punkter på god lederutvikling? Da kan du gjerne bla deg frem til side 1704. Der får du vite hva beste praksis er på lederutvikling.

Til tross for hva forskningen og litteraturen sier om ledelse, er det fortsatt mange ledere og organisasjoner som ikke tar ledelse på alvor. Fagkompetanse har helt siden ledelsesfaget kom til Norge – på midten av 1940-tallet – vært sett på som den beste forutsetningen for å lede. Dessverre er holdningen fortsatt slik.

Men det er ikke nødvendigvis et feiltrinn å la fageksperter bli ledere i sin fagorganisasjon. Feilen ligger i å la være å gjøre dem i stand til å bli gode ledere.

Teori om ledelse er ikke nok

Få ledere har formell kompetanse innen ledelse. Likevel vil ikke en formell lederutdanning bestående av kun teori (og trolig også mye utdatert teori) skape gode ledere. Derfor ligger ikke nøkkelen til god ledelse alene i litteraturen – eller i akademia.

Med riktig lederutvikling får lederen ny kunnskap, og verktøyene til å anvende den. Ikke minst blir lederen motivert og inspirert til å ta i bruk kunnskapen.

Å skape mening, motivasjon og inspirasjon er noe av kjernen i god lederutvikling. For å bli en god leder må man føle seg motivert til å bli det, og forstå hvor viktig god ledelse er for arbeidsplassen.

Ikke minst må lederutvikling gå over tid. Godt lederskap må jevnlig øves på; i lederens arbeidshverdag. Derfor blir du ikke en god leder for dine ansatte og for bedriften ved å kun følge et akademisk studieprogram. Eller ved å delta på et underholdende helgeseminar på nærmeste spa-hotell.

Det er årsaken til at «learning by doing» er en grunnpilar i lederutvikling. Først når lederen får jevnlig erfaring med å lede, blir det mulig å praktisere bedre ledelse. Akkurat som med trening, tar det tid å bygge opp utholdenhet og styrke.

Norge kan bli verdensmester

Om John F. Kennedy hadde et «race for space», er vi nå definitivt midt oppi et «race for talent». Virksomheter som vil tiltrekke seg, beholde og utvikle sine talenter, kan ikke komme til kort på ledelse.

«Veien til god ledelse er godt hjulpet med å la være å tråkke på medarbeiderne», påpekte BI-professor Jan Ketil Arnulf nå i juni. Samtidig minnet han om at dette fortsatt er en vanskelig oppgave for mange ledere.

Men la meg komme med noen lyspunkter: Norge har flere fantastiske fortrinn, sammenlignet med andre land. Fortrinnene ligger i vår tillitsbaserte arbeidskultur og vårt høye utdanningsnivå. Nordmenn har en iboende lojalitet til sine arbeidsgiver, og vi har som nasjon ressurser til å investere i utvikling av ledere.

Med riktig veiledning og ledelse kan alle våre 209.000 ledere få muligheten til å bli gode.

Da kan verden si om norsk ledelse: «Look to Norway.» På samme måte som de om dårlig ledelse kan si: «Look to Russia.»