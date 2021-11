Dette er nok en film om en kvinne som spiller kul for å tekkes menn

KJØNNSROLLER: Etter å ha sett Joachim Triers kritikerroste film «Verdens verste menneske» går jeg ut av kinosalen med en ubestemmelig følelse av ubehag, til tross for at filmen er vakker med nydelig musikk og stor skuespillerkunst av Renate Reinsve som har hovedrollen som Julie.

Verdens verste menneske er nok en film laget av menn, for menn, og føyer seg dermed inn i rekken av filmer hvor kvinner defineres ut fra sin betydning for mennene i filmen.

Debattinnlegg

Linda Hatleskog Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Julie er samboer med den 15 år eldre Aksel som lever av å lage en tegneserien Gaupe, som Julie oppfatter som «mildt sexistisk». Hun forelsker seg i ham da han sier han vil bryte med henne mens de ligger nakne i senga. Rolig aksepterer hun bruddet, men ombestemmer seg på veien ut, snur i trappa og løper opp igjen til Aksel, som tar henne smilende imot. Hun har bestått testen.

For menn, av menn

Hun har akseptert avvisning, men vender tilbake til ham for å fortsette forholdet. Senere ser vi at hun viser ham puppene for å få oppmerksomheten hans, og vi får også se at de har heftig sex på gulvet midt på dagen. I en følelsesladet scene mot slutten av filmen sier Aksel at hun var hans livs kjærlighet.

Julie er pen, ung og eventyrlysten. Hun er lykkeligst når hun sniker seg inn på en bryllupsfest hvor hun ikke kjenner noen. Der danser hun hemningsløst, og treffer Eivind. Hun forteller Eivind at hun liker det best når pikken er litt slapp, for da kan hun gjøre den hard. Leende tisser og promper hun foran ham.

Filmens handling dreier seg om Julies forhold til mennene i sitt liv. Det er et kjent fenomen at svært mange filmer har menn i de bærende rollene, og i den grad kvinner er med, så er de få og har som oppgave å fremheve egenskaper hos mannen. Når så du sist en film hvor to kvinner hadde en meningsfylt samtale som handlet om noe annet enn en mann? I en norsk film med en kvinnelig hovedrolle er det et paradoks at det samme fenomenet gjør seg gjeldende. De andre kvinnene i «Verdens verste menneske» har ingen eller liten dialog. De er sure kjerringer som ikke danser på fest.

Analsex og trekant er digg

Filmen føyer seg dermed inn i rekken av filmer hvor kvinner defineres ut fra sin betydning for mennene i filmen. Dette tydeliggjøres ytterligere ved at Julie er en «Cool Girl.» De filminteresserte vil være kjent med begrepet fra David Finchers film «Gone Girl» fra 2014, basert på Gillian Flynns bok med samme tittel. Cool Girl er jenta alle menn vil ha. Den kule jenta beskrives av menn som en heit, briljant morsom jente som elsker fotball, poker og drøye vitser, en som spiller videospill og bøtter innpå øl, hun setter pris på både trekant- og analsex, og stapper store mengder mat i munnen, men forblir sylslank, fordi en kul jente er først og fremst heit. Heit og forståelsesfull. I boka slås det fast at mange menn tror at Cool Girl finnes på ekte, kanskje fordi så mange kvinner er villige til å late som om de er henne.

Verdens verste menneske er nok en film laget av menn, for menn. Ironisk nok etterlyser Julie selv i en av filmens første scener kvinneperspektiv i det offentlige rom – hun poengterer at alle vet alt om det som er viktig for menn, men ting som gjelder kvinner er ikke representert. Vi kan vanskelig forvente at menn skal ta på feminist-briller når de lager film. Kvinner må rett og slett lage mer film selv. Men hvor lett er det for kvinnelige filmskapere å få finansiering og økonomisk støtte til å lage sine filmer? Hvilke premisser ligger til grunn for tildelingen, og hvem vurderer hvorvidt disse premissene er innfridd? Hvem sitter på pengesekken? Og hvem bestemmer hvilke filmer som skal kjøpes inn og vises på festivaler og kinoer rundt omkring? Den manglende kjønnsbalansen i filmindustrien er velkjent.

Det mannlige blikket

Frem til vi forhåpentligvis får en mer balansert kjønnsrepresentasjon foran og bak kamera og mer realistiske kjønnsroller på lerretet, er det nyttig å reflektere over betydningen av at «The male gaze» fortsatt er så sterkt tilstedeværende i filmindustrien. Selvsagt påvirker det oss at de handlekraftige karakterene i filmene er menn, og at de kvinnelige karakterene kun fremstår som positive når de er Cool Girl og lever opp til mannens forestilling av drømmedama.

Hvordan går det så med Julie? Hun har brutt med faren sin. Aksel dør av kreft. Vi får vite at Eivind har fått barn med en ny kvinne. Filmen ender med at Julie sitter alene og arbeider. Har Julie det bra uten en mann i livet sitt, som singel og selvstendig karrierekvinne? I vinduskarmen bak henne sees et innrammet bilde av tegneseriefiguren Gaupe. Underforstått lever hun med minner og savn. Hva er det egentlig i handlingen i filmen som forklarer tittelen Verdens verste menneske, eller rettferdiggjør at Julie skulle føle seg som det, annet enn hjertene hun knuser på sin vei? En mer passende filmtittel hadde etter denne feministens mening vært Verdens sørgeligste menneske.

Når så du sist en film hvor to kvinner hadde en meningsfylt samtale som handlet om noe annet enn en mann?