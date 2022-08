Kan dere snart slutte å snakke usant om strømkablene?

DEBATT: Aldri har jeg blitt løyet til, så grundig og systematisk, som i denne strømpriskrisen. Aldri har jeg sett så dårlig tverrpolitisk håndverk i en så viktig sak.

Dette handler ikke om for eller imot kabler, men om å servere usannheter til egne velgere.

Yngve Tveit Sola

Politikere, industriledere og kraftbransjen ser deg rett inn i øynene gjennom tv -skjermen og serverer den ene usannheten etter den andre, uten å blunke.

Utenlandskablene til Tyskland/England vil ikke føre til høyere strømpriser fikk vi høre.

Vanlige folk forstår at trekker man ut proppen i badekaret, så renner vannet ut og strømprisene går rett til himmels. 2+2 er 4 her også. Det er ikke kablene, men høye gasspriser, krig og Putin som har skylden, sies det. Hvordan kan Putin påvirke våre strømpriser om kablene ikke var der?

Man trekker inn kjøpekraft gjennom høye strømpriser, for så å gi halvparten tilbake som kompensasjon. Kompensasjonen må ikke bli bedre, for da får man opphetet økonomi og påfølgende inflasjon. og rentehevninger, sier vår statsminister. Mener han virkelig at å trekke inn kjøpekraft vil drive opp renten? Trond Giske og Borten Moe, med flere tar nå bladet fra munnen.

Bedre sent enn aldri.

Dette handler ikke om for eller imot kabler, men om å servere usannheter til egne velgere. Dette handler om en tillit til politikere som er forvitret.

Dette handler om politikere som tror at vanlige folk ikke forstår.

