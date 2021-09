Hva er en arbeidskirke?

KRONIKK: Kirken har fått konkurranse fra fotball­arenaen og rocke­konserten.

Hana kirke i Sandnes er et godt eksempel på en arbeidskirke hvor moderne kunst, liturgiske møbler og handlinger gir en god enhet. Kirken var ferdig i 1997. Arkitekt Kolbjørn Jensen og kunstner Per-Odd Aarrestad samarbeidet helt fra starten.

Arne E. Sæther Kirkearkitekt

«Vårherre bak en foldedør» er tittelen på et kapittel i pater Kjell Arild Pollestads bok «Skål for Norge» fra 1987. Her beskriver han kirker som er så lite oppbyggelige at han tviler på om det finnes en Gud som holder ut med slike heslige templer. Han bruker ordet arbeidskirke om fenomenet.

Forhistorie

Ved innvielsen av Bodø domkirke i 1956 uttaler biskop Wollert Krohn-Hansen:

«Det blir en eiendommelig kombinasjon av en domkirke og en småkirke. […] Jeg tar ikke i betenkning å si at den nye domkirken i Bodø blir en arbeidskirke.»

Arbeidskirke var da et nytt ord. Det ble forklart med ordet småkirke. I fattige bystrøk bygget Småkirkeforeningen kirker som, i tillegg til kirkerommet, hadde møtesaler, rom for diakoni, barnekrybbe o.a.

Men ordet småkirke ga en feil assosiasjon, for bygget var ikke så lite. Det var menighetens størrelse som var liten. Den skulle ikke ha flere enn 5000 medlemmer. Da hadde presten mulighet for kontakt med alle. En arbeidskirke er et kirkeanlegg som i tillegg til kirkerommet har rom for andre kirkelige aktiviteter. Det kan ha alle slags former, størrelser og grader av utsmykning. Ordet er ikke heldig fordi det kan oppfattes som noe hverdagslig og profant.

Arbeidskirken har også andre aner. Sjømannskirkene utviklet seg raskt etter stiftelsen i 1864. Kirkene fikk leseværelse og etter hvert alle slag møterom og tjenester for nordmenn i utlandet.

Rundt 1915 snakket en million amerikanere norsk til daglig. De bygde kirker med rom for opplæring og fellesskap. Norsk-amerikanske løsninger ble bygget hos oss også.

Satte preg på landet

En lov fra 1851 med krav om plass til 30 prosent av befolkningen i kirkerommet, ga en imponerende byggevirksomhet frem til 1910. Nygotikk var tidens stil, og langkirken med tilbaketrukket kor, saltak og tårn over inngangen var oftest formen. For mange er dette kirken som ser ut som en kirke. Denne bygningstypen er i flertall frem til rundt 1965. Da skjer det store endringer.

Mindre synlig, mer uttrykksfull inne

Hana kirke ligger ikke akkurat prangende plassert i bydelsbildet.

Kirkekunst og -rom i Hana kirke, under biskop Erling J. Pettersens bispevisitas i Sandnes i 2011.

Sosiale strømninger, ny liturgi, økonomi og nye materialer påvirker kirkebyggets utseende. Fra 1970 og frem til i dag har alle nye kirkebygg i Den norske kirke vært arbeidskirker. Unntakene er små kirker på landet.

Om vinnerutkastet for Østerås kirke i Bærum i 1971 skriver arkitekten: «Hverdagskirken skal gjenspeile den ideelle kristne livsholdning: Ydmykhet i stedet for autoritet, nøysomhet i stedet for prakt.»

Tidens innstilling får uheldige konsekvenser! Man glemmer den viktige betydningen som kirkebygget har som markering av «stedets navle» og «verdensaksen» som forbinder de tre kosmiske verdener: Det som er under jorden, på jorden og over jorden.

Med den nye takfolien ble det sikrere å lage flate tak. Plutselig hadde over 20 prosent av de nye kirkene det! Pulttak (sagtak) ble på denne tiden mye anvendt. I 1980–85 hadde de to takformene sammen over 50 prosent. Men både det flate taket og pulttaket var for folk flest fremmede som tegn på et kirkebygg. Når det høye tårnet i tillegg reduseres til en klokkestøpul (frittstående klokketårn), blir kirkebygget lite synlig.

Ny gudstjenesteordning gjør menigheten mer aktiv. Det skjer en liten revolusjon inne i kirkerommet ved at korpartiet trekkes inn i hovedrommet. Alteret blir frittstående og formes mer som et bord. Kunstverk følger etter. Døpefonten får en mer uttrykksfull plass og rommer mer vann. Lesepult til skriftlesning blir igjen tatt i bruk, og prekestolen reduseres i størrelse. (Et godt eksempel er Hundvåg kirke, 1983.) Kirken blir mer demokratisk.

Døpefonten i Hana kirke.

Arbeidskirken som fyord

I noen kretser ble ordet arbeidskirke synonymt med en lavloftet kirke med mange foldedører. I en anmeldelse av Mortensrud kirke i Oslo, 2002, står det: «I motsetning til mange andre moderne kirker, og ikke minst arbeidskirkene, fyller Mortensrud kirke fullt ut sin funksjon som et sakralt og høytidelig sted.»

Dette dukker opp i kirkens egen kulturmelding «Kunsten å være kirke» (2005), i arbeider ved de teologiske fakulteter og i flere bøker og avisartikler. Det ble til og med hevdet at «Kirken tar avstand fra arbeidskirken»!

Begrepene er i full forvirring! Det var behov for en opprydding i begrepet arbeidskirke og en oversikt over hva som er bygget. For å bøte på dette, har jeg skrevet boken «Vaffellukt og duft av det hellige. Fra huskirke til katedral».

Folkekirke eller foreningskirke?

Mange som kalte arbeidskirken for «kaffedral», stilte et spørsmål: Hva er forskjellen på en folkekirke og en foreningskirke? Kunne kirken bli for privat? Det er ingen tvil om at rom for barne- og ungdomsarbeid, diakoni m.m. er helt nødvendig for menighetens liv. Den fjerne kirke er avhengig av den nære kirke. Et viktig element er hvor offentlig kirkebyggets fremtrer.

Underholdning?

Det er oppsiktsvekkende at man på kirken.no har frarådet å lage kirkerom for aktiv, liturgisk deltakelse! I flere nye kirker er det liten forståelse for de liturgiske møblenes plass og utforming.

Vektleggingen av teknisk utstyr for lyd, lys og bilde er imidlertid meget synlig. Folk vil underholdes, men også engasjeres. Kirken har fått konkurranse fra fotballarenaen og rockekonserten. Varehusene har blitt de nye templene.