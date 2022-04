Nå må Norge ta politisk kontroll over krafta!

FORNYBAR: For å få strømprisene tilbake på et levelig og varig lavt nivå kreves det bærekraftig fyllingsgrad i våre vannmagasin og stans i krafteksport ved lav fyllingsgrad.

Gjennom sterk økning i eksportkapasitet via nye utenlandskabler, har vi importert britiske og kontinentale strømpriser. Konsekvensene er mange og dramatiske. Vår kraftforedlende industri er truet.

Debattinnlegg

Atle Tranøy Konserntillitsvalgt, Aker-konsernet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gjennom konsesjonslover og hjemfallsrett sikret fremsynte politikere nasjonal kontroll over vårt arvesølv, krafta. Dette ga oss tilgang på billig kraft til alle deler av samfunnslivet. Vi har utviklet verdens reneste kraftforedlende industri som i dag sikrer sysselsetting i en rekke lokalsamfunn og gir eksportinntekter for over 100 milliarder kroner.

Norge trenger mer fornybar energi. Havvind må bli en viktig del av løsningen, men skal vi nå opp i det internasjonale posisjoneringskappløpet, må myndighetene stille opp for norsk industri. Regulatorisk rammeverk må snarest mulig på plass. Tildeling av konsesjoner må baseres på kvalitative kriteriene, slik at norsk industris fortrinn gir reell uttelling. Nye arealer må stilles tilgjengelig slik at industrien får et forutsigbart utviklingsløp.

Rust opp vannkraftverk

Det må tas tilstrekkelig politiske grep for å få fart på opprustingen av eksisterende kraftverk slik at potensialet for tilleggskraft fra disse blir utløst.

Energiloven fra 1991 har ført til en stadig mer liberalisert kraftpolitikk, noe som er ytterligere forsterket gjennom tilknytning til Acer og EUs kraftregime, der målet er et fullstendig harmonisert kraftmarked med likest mulig kraftpriser. Resultatet er at en tidligere politisk styrt strategisk samfunnsressurs er overlatt til markedets frie spill. Gjennom sterk økning i eksportkapasitet via nye utenlandskabler, har vi importert britiske og kontinentale strømpriser.

Konsekvensene er mange og dramatiske. Vår kraftforedlende industri er truet. Resultatet kan bli utflytting til land der fossil kraftforsyning og manglende regler for utslipp vil resultere i langt høyere klimautslipp, stikk i strid med verdens og våre klimamål. I tillegg er sikker tilgang på billig fornybar kraft også en av de viktigste forutsetninger for å realisere mange av våre ambisjoner om ny fornybar industriutvikling i Norge.

Ta kontroll over krafta!

Verken den vanlige forbruker eller industrien kan leve med dagens høye strømpriser. På kort sikt kan fjerning av elavgift og fritak for merverdiavgift på strøm være nødvendige virkemidler for å få kontroll på prisregimet, men i likhet med dagens subsidiering av kraftpris over 70 øre pr. KWH, blir dette bare å lappe på symptomene i stedet for å angripe de egentlige årsakene.

Norge må ut av Acer og EUs energiunion. Vi må fortsette kraftsamarbeidet med våre naboland. Avtalene om utenlandskablene må reforhandles for å ha nasjonal kontroll med kraftutvekslingen. I tillegg må vi ha forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk og toprissystem for husholdninger med makspris for ordinært forbruk. Vi krever et oppgjør med markedstenkningen. Ta tilbake politisk kontroll over krafta.