Tannlegeregningen min kom på 80.000 kroner

Gunnar C. Gilje ønsker en sårt tiltrengt tannhelsereform.

Debattinnlegg

Gunnar Cornelius Gilje Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

TANNHELSEREFORM: Det kan være veldig dyrt å gå til tannlege. Særlig for pensjonister. Jeg nevnte i et tidligere innlegg at tannlegen min hadde satt opp et kostnadsoverslag på ca. 30.000. Ved nærmere kontroll viste seg imidlertid at behandlingen ble mye mer omfattende.

Etter flere timer hos den dyktige tannlegen ble kostnaden på nærmere 80.000 kr. Det er på høy tid at vi får en tannhelsereform, som regjeringen har lovet. Faktum er at noen personer ikke har midler til dekke en kostbar behandling hos tannlege. Og det kan gå utover helsen. Det kan flere leger bekrefte.