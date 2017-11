Denne kronikken er skriven fyrst og fremst med tanke på flyktningar busette i Norge med manglande relevant kompetanse og mangelfull grunnutdanning. Det er i hovudsak også desse som blir nemnde i dei mange «versting-statistikkar» om innvandrarar og sysselsetjing.

Lat oss leggja bort vår bekymring for kultur og religion, og nytta ein pragmatisk bruksdefinisjon på kva som er god nok integrering i det norske samfunnet − at ein bidrar til byggjing av velferdsstaten i form av lønna arbeid, og at dette bidraget bør gjelda både mannlege og kvinnelege innvandrarar i arbeidsfør alder. Lat oss også leggja bort bekymringa for at innvandrarar ikkje forstår den norske solidaritetsmodellen for byggjing av velferdsstaten, og gå ut ifrå at dei fleste flyktningar veit at dei ikkje kan få utan å gje.

Dei offisielle norske integrasjonstiltaka er velmeinte, men er mogne for revisjon. Dels er vår tru på arbeidslivets vilje og evne til å nytta seg av lite kompetent arbeidskraft altfor optimistisk, dels er utdanningsløpet fram til gangbar arbeidskompetanse altfor langt.

Arbeidsstrategien

To integreringsstrategiar rår grunnen: Den fyrste strategien kallar eg arbeidsstrategien. Ingrediensane i denne er det to-årige introduksjonsprogrammet (der flyktningane får ca. 200.000 kr i årsløn og ein illusjon om at dei er på jobb), kombinert med norskopplæring og arbeidspraksis, og krydra med ymse kurs om norsk samfunn og kultur.

Etter unnagjort norskkurs, og nokre påfylgjande år i ein runddans mellom jobbpraksis, usikre småjobbar og ymse NAV-kurs er det lett å enda opp som sosialklient. Det er rett og slett ikkje mange nok enkle jobbar i Noreg for innvandraren med lite kompetanse; dels fordi me stiller høge krav også i dei enkle jobbane (ein skal kunna lesa og forstå eit arbeidsreglement og ein branninstruks, ein skal kunna registrera arbeidstid på data, osv.), dels fordi Noreg ikkje er eit industriland som Tyskland, som har bruk for arbeidarar til samleband og samanstilling i industriell produksjon, og dels fordi flyktningar med låg kompetanse blir utkonkurrerte av godt kvalifiserte (og disiplinerte) arbeidsinnvandrarar frå EU-land.

Utdanningsstrategien

Den andre strategien − utdanningsstrategien − er heldigvis på frammarsj, og er tufta på den vedkjenninga at slik det norske samfunnet er skrudd saman, er inngangsbilletten til å få ein varig og stabil jobb i alle fall eit fagbrev. Denne strategien har eitt stort problem − det tek så lang tid. Ser me bort frå tida flyktningen er på mottak, og reknar frå busetjing i ein kommune, er det fyrst eitt til to års norskopplæring (kven lærer vel eit framandspråk på eitt år som vaksen?), deretter to−tre års grunnskule for vaksne, og til sist om lag tre til fire år for å få eit fagbrev − til saman meir enn åtte år! Så skal ein leva også; kanskje har ein barn med seg frå heimlandet, kanskje får ein fleire barn etter kvart, kanskje blir ein familiegjenforent med fleire barn, eller ektemake frå heimlandet (som kan setja integrasjonsprosessen i revers); kanskje blir ein skilt; her er flust av faktorar som lett gjer at åtte år blir til meir enn ti år!

Sju punkt

Går det an å korta ned dette bortimot tiårige løpet? Eg trur det. Her er sju konkrete framlegg:

Premiss: Du får ikkje jobb viss du ikkje kan noko; bare kunnskapar i norsk er ikkje nok for å få ein varig og stabil jobb − minimumskvalifikasjonen må vera eit fagbrev; busetjingskommunen og den einskilde flyktningen må planleggja for, og vera samde om dette tidleg i kort tid etter busetjing. Begynn direkte på grunnskule for vaksne, med integrert norskopplæring (eit slikt prøveprosjekt er alt i gang ved mange vaksenopplæringssentra). Avskaff introduksjonsprogrammet for dei som skal gå på grunnskule for vaksne og vidaregåande for vaksne; desse skulane er godkjende for studiestøtte frå lånekassa; justér studiestøtta opp til ein sum det går an å leva av i 12 månader (ikkje 10−11, som no). Behald flyktningstipendet (som ettergjev studielån for flyktningar dei fyrste åra)! Avskaff kravet om å læra engelsk for dei som har fagbrev som sluttkompetanse. Ikkje mange vaksne med lite utdanning frå heimlandet kan læra to fjerne språk på ein gong (norsk og engelsk). Dersom det er praktisk mogleg, integrer grunnskule for vaksne og vidaregåande skule/fagbrev. Skaff billigare bustader for flyktningar under utdanning, slik at dei kan leva av studiestøtte. Fjern offentlege støtteordningar som gjer det fordelaktig eller freistande å ikkje byrja på eller å bryta dette utdanningsløpet.

Eit slikt utdanningsløp, med integrert norskopplæring, kunnskap om samfunnet og livet i Norge, grunnskule, vidaregåande skule og praksis for fagbrev kunne kortast ned til fem−seks år: Det norske samfunnet og den einskilde innvandrar inngår ei avtale der samfunnet forpliktar seg til å tilby utdanning som gjev språkkunne og jobbkompetanse, medan flyktningen forpliktar seg til full innsats i eit intensivt utdanningsløp over fem-seks år.

Gjer dette til hovudsporet for alle som planlegg permanent opphald i Norge, og gjer unntak for dei som av ymse grunnar ikkje maktar dette (alder, forsørgjaransvar, evner, osv.)!