Dette er en skolevei hvor mange småbarn går tidlig om morgenen. Min første melding var engang i januar 2017, da jeg ringte inn og meldte fra. Operatøren fra Lyse takket for informasjonen, men ba meg også om å melde fra på nettet for å være sikker på at registreringen ble mottatt.

Ukene gikk

Da nettsiden deres inkluderer kart med oversikt over lysstolper, var det enkelt å spesifisere hvilke stolpe var mørklagt. Ukene gikk og stolpen forble mørklagt, og jeg sendte ny melding i både februar og mars. Begge disse gangene fikk jeg også bekreftelse fra Lyse at registrering var mottatt.

I april var lysstolpen fortsatt like mørk, og jeg begynte etter hvert å irritere meg grenseløst over Lyses trege responstid og manglende vilje til å rette opp en mangel.

Sommeren gikk, samt august og september og stolpen var like mørk som den hadde vært siden nyåret.

Senest innen seks måneder

Jeg logget meg igjen på Lyse sine nettsider, og tok kontakt via en direkte dialogboks til serviceavdeling og forklarte situasjonen. Jeg fikk til svar at de hadde ikke tid og anledning til å utbedre mangelen straks det var meldt inn en sak, men oppga at de hadde en policy som tilsa at dette skulle utføres senest innen 6 måneder fra mottatt registrering hos dem. Siden det begynte å bli lengre og lysere dager, så slo jeg meg til ro med dette, og regnet med at lyset i nevnte stolpe ville bli ordnet i løpet av sommeren.

Sommeren gikk, samt august og september og stolpen var like mørk som den hadde vært siden nyåret. 11. oktober sendte jeg igjen en melding via Lyses varslingssystem om samme problem og fikk raskt en bekreftelse på at meldingen var registrert. Men hva hjelper det at Lyse bekrefter den ene feilmeldingen etter den andre, når de utelater å gjøre noe? Hva er vitsen med denne type meldetjeneste?

Som nevnt innledningsvis i denne saken, så er dette en skolevei og jeg antar at også andre småbarnsforeldre har meldt inn melding om nevnte stolpe.

Kjører sitt eget tempo

Men det er tydelig at Lyse her kjører sitt eget tempo, og har ingen planer med å forhaste seg. Det er nå snart gått 10 måneder fra min første henvendelse, og responsen fra Lyse er skremmende lav. Ting tar tid! Hva anses som akseptabel responstid?