Vegard Sørby hevder i Aftenbladet 20. oktober at «Aftenbladet bør lytte mer og mene mindre». Leser man hele innlegget synes det derimot som Sørby er raus nok til å akseptere at avisa mener noe også i fortsettelsen, bare den mener de riktige tingene på rett måte. Synet Sørby forfekter har et navn; identitetspolitikk.

Eget offerhierarki

Fenomenet rir nå USA som en mare, og kan betraktes som en avlegger av postmodernisme; en slags (u)logikk som hevder at alt er relativt, intet er sant (eller sannere enn noe annet) og at subjektivt føleri veier like tungt som empiri og faktiske forhold. Denne tidsånden har avfødt et eget offerhierarki, så alle skal kjenne sin plass i det forutsigelige krenkoramaet som følger av en slik mentalitet. Noen er tross alt likere enn andre.

Den ene paradoksale konsekvensen av identitetspolitikken er selvsagt at alle blir stadig mer opphengt i og besatt av de ytre markørene som dikterer ens plass i offerpyramiden, i kontrast til målet om at vi forhåpentligvis en dag skulle klare å heve oss over slikt og betrakte hverandre som likeverdige individer, om enn med meningsforskjeller. «The colour of your skin» trumfer tilsynelatende «the content of your character». De amerikanske borgerrettighetskjempene roterer fortvilet i sine graver.

Det andre paradokset er at når enhver offentlig ytring eller handling potensielt er rasistisk eller krenkende, tømmes disse begrepene for meningsinnhold. Når alle er rasister, er ingen rasister. Jo høyere og hyppigere ideologiens fanebærere roper ulv, desto mindre gidder vi andre å bry oss om påstanden faktisk medfører riktighet. Dette kontraproduktive tankesettet, med sin lammende effekt på kritisk debatt, meningsdannelse og ytringsklima innenfor spesielt amerikanske akademiske miljøer, er noe vi med god grunn kan avstå fra å importere.

Mye tyder dog dessverre på at identitetspolitikken, som all annen amerikansk kultur og ukultur, har fått fotfeste også på hjemligere trakter. Det er urovekkende at Sørby, bosatt i USA, ikke ser de enorme implikasjonene dette har for den frie utvekslingen av tanker, meninger og ideer.

Er ikke fremskritt

Så lenge man insisterer på å bli definert først og fremst på bakgrunn av kjønn, hudfarge, etnisitet, seksuelle preferanser, religiøs tilhørighet etc., og ikke betrakter seg selv, og andre, primært som individer, vil dette vanviddet fortsette. Og, voilà; den maniske insisteringen på hensyntagen til gruppetilhørighet über alles medfører at vi sannsynligvis mer enn noensinne kategoriserer og betrakter hverandre i lys av slike overfladiske parametre. Dette er ikke fremskritt. Det er rendyrka tribalisme. Og det trodde jeg oppriktig vi hadde sivilisert oss bort fra.