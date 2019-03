Skal barnets beste og foreldra sin valfridom ofrast på likestillingas «alter»? Begge foreldra er like viktig, likevel har ikkje far sjølvstendig oppteningsrett til permisjon. Dette er eit grovt overtramp på likestillinga mellom mor og far. Men å bruk tredeling av foreldrepermisjonen som likestilling vert feil.

Alle foreldre veit kva som er best for deira familiar. Inga lov kan likestille biologisk ulikskap. Å likestille mor og far under ei tredeling av permisjonsordninga, undergrev den påkjenninga det er for mor å gå gravid, føde og amme.

Minimum åtte månader

Når ei rekke høyringsuttaler frå jordmødre, legar, ernæringsmiljø, psykiatarar og psykologar anbefaler at mor og baby må få rett til å vere saman på døgnbasis i minimum åtte månadar, skal likevel politikarane bestemme at dei ikkje skal få det. Kvar tid skal politikarane lytte til fagfolk?

Amminga går nedover for første gang på mange tiår. Kortare ammeperiodar gjev på befolkningsbasis meir sjukdom både hos mor og barn, og barnet går glipp av viktig hjerneføde. Helse Norges offisielle råd er fortsatt amming heile første leveåret. Ikkje alle kan amme i arbeidstida, og nokre har så lang veg til arbeidsplassen, at far ikkje kan møte opp med barnet, eller mor ikkje kan heimom for å amme. Etter åtte månader vert det lettare å kombinere amming og jobb.

På tide å snu

Far er til stades mesteparten av tida, og kjenner barnet sitt godt når han skal ta sin del av permisjonen, mange fedre ynskjer seg nok lenger permisjon med barnet, men ikkje at det skal takast frå mor si permisjonstid. Når vi ser at det er ein stor auke i ulønt permisjon, som er ein direkte årsak av tredelinga, så må politikarane forstå at dei har gjort ein stor feil med å tvinge alle familiar til å tredele. Ein kan ikkje lenger gøyme seg bak at i dei fleste tilfella tek mor mesteparten av den delen ein kan velje sjølve. Når over 30.000 er fortvila over at dei tvingast vekk frå barnet lenge før nokon av dei er klare, så er det på tide å snu.

Stol på at foreldra veit kva som er best for deira familie. Og få på plass far sin sjølvstendige rett til opptening av permisjon!