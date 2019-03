Et av hovedargumentene deres for deres flinkhet er at de allerede nå har spart samfunnet for milliarder på ny E39. Hvordan kan de det når en ikke har startet enda? Jo, det er enkelt. Prognosen er satt til et mangfold av milliarder. Ved nærmere planlegging finner en ut at veien ikke blir så dyr som prognosen. Flott, Nye Veier (?) har spart mange milliarder. Dette skal vi tro på?

Hva med Jæren? Egersund?

Nye Veier framhever at prosjektet har maksimal samfunnsnytte! Hvem er samfunnet? Er det bare effekten av kjøretiden fra Stavanger/Sandnes til Kristiansand som er viktig? Hva med Jæren? Hva med Egersund? Veien skal bygges for framtiden, 50–100 år, sier de. Hva vet de om hvordan samfunnet er i framtiden? Nye Veier framhever R1 som det beste alternativet. Hvorfor? En sparer noen få minutter fra Stavanger til Kristiansand i forhold til R2. Er ikke samfunnet tjent med at Egersund blir påkoplet på en fornuftig måte? Er det ikke av samfunnsinteresse at et stort planlagt industriområde sør for Sagland i Bjerkreim får kort vei til ny E39? Dette kaller Nye Veier for lokale forhold som de ikke kan bry seg om. Er det samfunnsnyttig at flere vil reise fra Egersund og nordover på Fv44? Beregning av eventuell utviding av Fv44 var ikke med i samfunnsberegningen. Passet ikke inn i modellen?

Så skal vi bilister betale 3 kr (2.90) pr. km i bompenger. Dette skal kommunene tvinges til å vedta. Dersom kommunestyrene gjør andre mer fornuftige vedtak, blir hele prosjektet satt på vent. Ja vel! Så la det stå på vent. Alternativet er selvsagt at staten dekker mye mer av kostnadene slik at bompengene kan bli minimale.

Dersom noen i framtiden skulle våge å kjøre gamle E39, så skal de merke seg at Nye Veier vil sette fartsgrensen kraftig ned? Hvorfor? Vi skal tvinges inn på bompengeveien. Det er Vegvesenet som fastsetter fartsgrensene. Likevel bruker Nye Veier dette som et pressmiddel. De har senere ment at de ble gjengitt feil i mediene?

Jordbruksjord er ikke så vesentlig når en skal bygge ny E39. Planene av korridor og avkjøringer viser at veien vil ta mye god jordbruksjord. Samfunnsnyttig? Ja, det er vel viktigere at bilister sparer noen minutter enn at en sparer jordbruksjord.

Ingen skam å snu

At en mer eller mindre skal legge veien gjennom Vikeså og ødelegge gårder der for så å ødelegge gårdsbruk i Holmen (kanskje også med et stort kryss), er for meg helt utrolig at noen kan foreslå. Nye Veier må operere med en snever forståelse av samfunnsnytte. (Ta fram igjen Jærlinje-alternativet. Det er ikke noen skam å snu.)

Som kommunestyrerepresentant skal jeg «tvinges» til å vedta å legge en vei der jeg mener den skader mest, og så vedta en bompengesats som jeg mener er mye for høy. Mitt svar blir at de må komme med bedre alternativer. Det blir nei til det som nå foreligger.