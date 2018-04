Slutt å mobbe St. Olav!

I Aftenbladet 16. april skriver de tre viktigste deltagerne i debatten om sentrumsplanen (Per Th. Grimnes, Nils Jacobsen og Rolf Skjelstad) om farene for ødeleggelse av sentrums særegne miljø.

«De tre musketerene» argumenterer saklig og godt mot forslaget til den nye planen, det er viktige stemmer i diskusjonen.

Bilfri

Bare en liten protest når de kaller «St. OLav den absolutt dødeste og mest utrivelige delen av Stavanger sentrum». På vegne av mange i St. Olav må jeg protestere! Vi beboere trives, og har et godt miljø, et godt fellesskap: Vi er kanskje litt høye og St. Olavsgt. er ikke blant byens festligste med tomme lokaler, men gaten er bilfri og representerer sånn sett et godt fotgjengermiljø som blir trygt brukt av barnefamilier fra Våland på vei til sentrum.

Vårt sameie og enkeltpersoner har levert innspill med protest mot nye høyhus i Knud Holmsgate og på tomten til St. Franciskus – ikke bare i egen interesse, men for byens miljø.

Med på å skape liv

La meg og tilføye at beboerne med nærheten til sentrumsbutikker og kafeer, er med på å skape liv i sentrum, at vi ligger i gåavstand til teater og kino, til konserthus og kunstgallerier, at vi lar bilen stå i garasjen og skaper derfor et bedre miljø. Vi bor i sentrum og trives der.