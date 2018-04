40 års innsats for havets skyld

Denne uken feirer Norsk Oljevernforening For operatørselskap (NOFO) 40 år. I løpet av disse årene har Norge blitt blant de fremste i verden når det kommer til oljevern. I årene som kommer er vi klare til å fortsette å gjøre det vi kan best – nemlig å ta vare på havet på vegne av den norske oljebransjen.

Ny virksomhet, nye felt, ny teknologi og ny kunnskap gjør at petroleumsvirksomheten øker aktiviteten i nordområdene. Statoil bygger ut Johan Castberg og Aasta Hansteen i Barentshavet og Norskehavet, flere nye selskaper leter og gjør funn som Alta/Gohta og Wisting i Barentshavet, og Oljedirektoratet har stor tro på ressurspotensialet i nord. Den norske oljevernindustrien ligger i forkant her og er klar for å fortsette å følge bransjen nordover − for havets skyld. Det gjør vi ved å fortsette arbeidet som har gjort at Norge i dag er i særklasse når det kommer til oljevern.

Før og etter Bravo

22. april 1977 opplevde Norge den første – og hittil siste − alvorlige utblåsningen i Nordsjøen. Ulykken skjedde på Bravo-plattformen på Ekofisk. Bravo-ulykken avslørte alvorlige mangler ved beredskapen, og representerer et vendepunkt for norsk oljevernberedskap.

Det var nemlig i kjølvannet av Bravo-ulykken historien om NOFO startet. Ulykken markerte nemlig starten på et unikt samarbeid mellom operatørselskapene på norsk sokkel. Selskaper som normalt sett er konkurrenter, fant sammen med oljevern som fellesnevner. NOFO ble etablert som et spleiselag som skulle sørge for at eventuelle oljeutslipp på norsk sokkel skulle få minst mulig påvirkning på miljøet. Dette spleiselaget har nå fungert godt i 40 år.

Våre ressurser og vår teknologi kan mobiliseres dersom ulykker skjer, også når oljebransjen ikke er involvert.

Utvidet samarbeid

Vi står overfor flere utfordringer i årene som kommer som vil kreve mer av alle som arbeider med oljevernberedskap, både NOFO og andre aktører. Nye utbygginger og mer aktivitet til sjøs krever at vi alltid er i beredskap og fortsetter å bygge ut kapasiteten vår.

Oljetransporten med skip fra Nordvest-Russland er ventet å øke betydelig i årene som kommer. I tillegg vil et eventuelt fremtidig isfritt Barentshav medføre at Nordøstpassasjen vil kunne åpnes for skipstrafikk store deler av året, som vil kunne føre til en ytterligere økning av skipstrafikken. For å være rustet for denne utviklingen, er det viktig at vi også fortsetter det gode samarbeidet vi allerede har med Kystverket, som har hovedansvar for å håndtere oljesøl fra skipstrafikk. Våre ressurser og vår teknologi kan mobiliseres dersom ulykker skjer, også når oljebransjen ikke er involvert.

I 40 år har NOFO eksistert for å ta vare på havet. Dette er, på vegne av oljeselskapene, vår aller viktigste oppgave. I 40 år har vi gjennomført flere tusen øvelser, utviklet ny teknologi og vært i konstant beredskap – 24 timer i døgnet, året rundt. Vi er der dersom uhellet er ute, med utstyr, erfaring og kompetanse som vi har bygget opp gjennom fire tiår. Dette utgjør en trygghet for oljebransjen, men også for myndighetene, befolkningen langs kysten og alt som lever i havet. Og, ikke minst, for alle som lever av havet. Dette har bidratt til at også en rekke fiskere har engasjert seg i oljevernberedskap. Som en del av NOFOs permanente beredskapsorganisasjon bidrar fiskebåteiere langs hele norskekysten til å ta vare på havet sammen med oss.

Vi har også et tett samarbeid med kommunene langs hele kysten. Oppskriften på å lykkes med oljevern er samarbeid.

Verdensledende

Norsk oljevernberedskap er i dag i verdensklasse. Det kan vi takke både oljeselskapene og myndighetene for. Norge er et av få land som tillater øvelser med olje i sjøen. Dette har gjort det mulig for oss å etablere forskningsprosjektet Olje på vann, som er en øvelse og et eksperiment som gjennomføres årlig. Dette har bidratt til uvurderlig kunnskap om hvordan olje oppfører seg i havet, og er en av grunnene til at verden ser mot Norge når det kommer til oljevernberedskap. Gjennom forskning, samarbeid, innovative løsninger og utallige øvelser har Norge etablert en modell for oljevernberedskap som flere land ønsker å kopiere. Teknologi som er utviklet i Norge blir nå tatt i bruk i for eksempel Brasil, USA og Canada. Dette er noe vi både er og kan være stolte av.

NOFO deltar i flere internasjonale samarbeid som bidrar til at vi alltid strekker oss lenger. Muligheten til å lære av andre er svært viktig for å lykkes med arbeidet vårt. Gjennom aktiv deltakelse i internasjonale nettverk som Global Response Network (GNR), som skal bidra til å øke kunnskap og kompetanse innen oljevern på tvers av landegrenser, bidrar NOFO til å styrke samarbeidet og den internasjonale anerkjennelsen av norsk oljevern.

Der oljebransjen er, skal vi også være. Med vår kunnskap, erfaring og ressurser. I dag feirer vi at det er 40 år siden vi ble etablert, og vi tror det vil være behov for oss i minst 40 år til. Derfor skal vi fortsette arbeidet vårt − for havets skyld.