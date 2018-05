Er den nye bomringen Stavangers nye prevensjonsmiddel?

Frp jobber for at det skal være et naturlig valg for unge å bosette seg og stifte familie i Stavanger. Vi vil jobbe for å tilby den beste skolen med de beste lærerne i landet og fjerne unødvendige avgifter.

Fra oktober 2018 vil Stavanger bli et enda mindre sexy sted å etablere seg for unge par. Da åpner den nye bomringen. Det er problematisk på mange måter.

Ønsker å reversere vedtaket

Et første skritt må være å reversere fylkestingets vedtak om å innføre ny bomring fra oktober. Det jobber vi hardt for. Vi vil ikke la den nye bomringen stå som Stavangers nye prevensjonsmiddel.

Når det blir vanskeligere for unge folk å etablere seg i Stavanger, blir følgeskaden at det blir vanskelig å rekruttere nye lærere. Allerede har vi sett tegn på at det kan bli vanskelig å beholde lærerne på de skolene de er på i dag.

Vanskelig å rekruttere lærere

Aftenbladet har tidligere skrevet om rektorer på Hundvåg som frykter at rekruttering kan bli vanskeligere på grunn av den kommende bomringen, og om lærere som søker om omplassering for å slippe å kjøre igjennom bomringen. Det kan potensielt rive opp fagmiljøer.

På lik linje med andre storbykommuner konkurrerer vi om de beste pedagogene til skolene og barnehagene. Rogaland fylkesting har mot Frp’s stemmer gjort oss en stor bjørnetjeneste ved å øke kostnaden for innbyggerne på Nord-Jæren.

Fortrinn for andre kommuner

Kommunene har en begrenset mulighet for å øke lønnen til lærere og kompensere for merkostnaden det er å bo ved en av Norges dyreste bomringer. Det vil gi andre kommuner et stort fortrinn foran Stavanger kommune.

Frp mener det er viktig å rekruttere de beste lærerne til Stavanger-skolen. Vi vil derfor fortsette å kjempe mot bompenger. Men vi trenger din stemme for å få det til.