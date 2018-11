Penger bevilget til omsorgstjenester går ikke til profitt

Rådgiver i For Velferdsstaten Cathrine Strindin Amundsen oppfordrer i et leserinnlegg 10. november KrF til å prioritere mennesker og barn i de kommende regjeringsforhandlingene. Det er vi overbevist om at KrF kommer til å gjøre, men rådene For Velferdsstaten gir partiet stiller vi spørsmålstegn ved.

Bakgrunnen for For Velferdsstatens innlegg er en høring som foregikk på Stortinget 6. november etter et forslag fra to representanter for SV som vil erstatte anbudskonkurranse med langsiktige kontraktsformer og gi ideelle fortrinnsrett fremfor kommersielle i barnevernet. På sikt vil de fase de kommersielle helt ut. Humana omsorg og assistanse deltok også i høringen. Forslaget vil – om det skulle få flertall – få store konsekvenser for mange sårbare barn vi tar oss av.

Flere og bedre tjenester

Det er viktig for oss å understreke at penger bevilget til omsorgstjenester først og fremst går til flere og bedre tjenester – ikke til profitt, slik For Velferdsstaten fremstiller det. Vi har etterlyst, og kommer til å fortsette å etterlyse, et godt regnestykke som viser at å avvikle private leverandører av barnevernstjenester vil føre til «mer omsorg for pengene». Bufetat har totalkontroll på både de økonomiske og kvalitetsmessige kriteriene for vår virksomhet. Skulle de senke krav eller senke prisene om institusjonene bare er ideelle eller offentlige? For oss fremstår det som en umulighet at Bufetat skulle kunne tilby de tjenestene de skal etter lov om barnevernstjenester uten private aktører. Derfor mener vi faktisk at problematiseringen av gevinsten er feil søkelys i denne debatten.

Offentlige får den største delen

Når vi ser på hvem som tjener på konkurranseutsettingen, er det det offentlige som får den største delen av de frigjorte ressursene i form av reduserte kostnader per tjenestemottaker. Det gjør at flere kan få tjenesten innenfor de samme økonomiske rammene.

Humana omsorg og assistanse er en del av Humana AB, som er børsnotert på Nasdaq Stockholm. Vi har over 4000 eiere, og disse eierne finnes i en hel rekke land – også Norge. Hvor disse eierne er hjemmehørende, har ingenting med Humanas virksomhet å gjøre. Vi følger de lover og regler som gjelder i de landene vi opererer i. Vi er et åpen og transparent selskap og har ingen skjulte og hemmelige eiere, derfor ligger også aksjonærlisten ute på nettet.

Reinvestert

Det er viktig å legge merke til at inntil Humana ble børsnotert i mars 2016, hadde det aldri blitt tatt ut overskudd i selskapet. Alt hadde blitt reinvestert inn igjen i driften for å videreutvikle kvalitet og kunnskap. For første gang i selskapets historie ble det utbetalt utbytte i mai 2017. Utbyttet var på 0,4 prosent av omsetningen, resten av overskuddet ble igjen reinvestert i positiv utvikling av våre tjenester. I 2018 er utbytte satt til 0,49 prosent av omsetningen.

Det våre kompetente ansatte og vi er mest opptatt av, er barna vi har omsorg for. Vi vet hva vi er gode på og har velutdannede og erfarne ansatte som hver eneste dag gjør sitt ytterste for å gi flere mennesker et godt liv.

Samtal med oss

Vi vil gjerne invitere både For Velferdsstaten, KrF og andre til å samarbeide og samtale med oss om å utvikle bransjen videre. Bare slik kan vi få en god debatt om sårbare barns beste. Snakk med oss, ikke om oss.