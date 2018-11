Fjerning av taxfree er irrasjonell symbolhandling

Stavanger Aftenblad (12.11.) mener det ikke finnes logiske grunner til å beholde taxfree. Ordningen vil i en tiårsperiode gi rundt 30 milliarder i inntekter til statlige Avinor. Disse pengene ville nordmenn for det meste brukt i utlandet uten taxfree i Norge. Jeg tror Aftenbladet må jobbe litt med de logiske evnene sine.

Bevisst og rasjonell handling

Da regjeringen i 2004 innført taxfree ved ankomst til Norge, var det en helt bevisst og rasjonell handling fra Finansdepartementet for å bidra til at nordmenn skulle slutte å finansiere flyplasser i andre land. I dag bidrar dette salget til over en milliard i inntekter til Avinor årlig.

Ved å innføre taxfree ved ankomst i Norge, sørget politikerne for at norske penger gikk til norske flyplasser og norske arbeidsplasser. For de reisende slutter ikke å handle taxfreevarer dersom vi fjerner ordningen i Norge. Politikerne har valgt å ha høyere priser på alkohol og tobakk i Norge enn våre naboland, så da flyttes salget til andre land, utenlandske flyplasser eller på flyet hjem. Det betyr samme alkohol- og tobakkskonsum, fulle hattehyller, tyngre fly og større CO₂-utslipp. Ingen ønsker seg tilbake til gamledager da hattehyllene var fulle av flasker og kartonger.

Forslaget om å fjerne taxfree er en irrasjonell symbolhandling uten særlig virkelighetsforståelse for nordmenns handlemønster eller internasjonal varehandel. Det kunne vært smart å møte problemstillinger man ikke jobber med til daglig med noe mer ydmykhet, særlig når ens forslag påvirker tusenvis av arbeidsplasser og lokalsamfunn som er avhengig av flyplassene sine.

For det er noen spørsmål forslaget om å fjerne taxfree naturlig nok fremmer: Hvor skal man hente Avinors 30 milliarder fra? Hvordan skal det norske flyplassnettverket finansieres? Hvor skal man skape alle arbeidsplassene som går tapt på flyplassene? Og, hvordan skal man få nordmenn som enten skal til eller kommer fra utlandet til å handle i Norge?

Uansvarlig

Det er etter min mening uansvarlig å fremme en påstand om å legge ned taxfree uten å også redegjøre og stå inne for konsekvensene av forslaget. Og dersom man prøver å besvare spørsmålene, tror jeg fort konklusjonen er at det er en bedre idé å opprettholde taxfree som en smart inntekt for staten. Å legge ned taxfree i Norge vil bare skape jubel på alle europeiske flyplasser som får nordmenn som kunder.