Allikevel klarer altså Trond Helland i Fagforbundet Rogaland å hevde i Aftenbladet 21. januar at den politiske plattformen til den utvidede regjeringen er lite konkret på saker som er viktige for norske arbeidstakere og frykter et mer utrygt arbeidsliv med Høyre, Frp og Venstre.

Autopilot-retorikk

Dette minner meg om autopilot-retorikken i valgkampen: Vi hørte fra LO at de så en rasering og brutalisering av arbeidslivet, og at kun et regjeringsskifte ville stoppe dette. Det skulle ikke bli sånn. Vi har nå fått en utvidet regjering, og jobben vår nå er å se fremover, sammen. Velferdssamfunnet skal trygges også for fremtidige generasjoner.

Perspektivmeldingen fra regjeringen frem mot 2030 peker på et årlig finansieringsgap på 5 milliarder, som vil møte oss dersom vi holder stø kurs. Vi har vært inne i en gyllen periode for norsk økonomi. Vi kan ikke vente de samme oljeinntektene, vi lever stadig lenger og vi kommer til å bli flere eldre, noe som selvsagt er veldig gledelig! Det gir oss et fremtidsbilde hvor utgiftene i staten vokser mer enn inntektene. For å møte fremtiden uten brå omstilling, må vi øke yrkesdeltakelsen og ta i bruk nye og bedre løsninger i offentlig sektor.

I Jeløya-plattformen kan vi lese følgende om arbeidsliv: «Gjennom samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har Norge skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder. Regjeringen vil videreutvikle den norske modellen og mener det er en konkurransefordel for Norge med et likestilt og inkluderende arbeidsliv med høy organisasjonsgrad.»

Før lyttet Ap-regjeringen mer til LO enn de andre fagforeningene.

Samfunnet er i endring

I en tid hvor vi burde snakke om hvordan vi kan få flere i arbeid og få opp organisasjonsgraden, fortsetter Fellesforbundet å polarisere debatten. Det er ingen tjent med. Når jeg sier at trepartssamarbeidet har tjent oss godt, så mener jeg det. Dette er et rammeverk som gjør at vi kan utføre politikk og moderniseringer som står seg over tid. Vi må fortsette å modernisere og tilpasse arbeidsmiljøloven, fordi samfunnet er i endring.

Helland påstår at fagbevegelsen ikke er invitert i dette arbeidet. Jeg har snakket med deler av fagbevegelsen som oppfatter at det har blitt et reelt trepartssamarbeid for flere når vi i 2013 fikk et regjeringsskifte. Før lyttet Ap-regjeringen mer til LO enn de andre fagforeningene.

Bekymringsfullt

Det er derfor bekymringsfullt at organisasjonsgraden er fallende, men det er et tankekors at YS sitt Arbeidslivsbarometer for 2017, finner at 40 prosent av de fagorganiserte er enige i påstanden: «Fagforeninger er for tett koblet til politiske partier». Kaia Storvik i den LO-finansierte Tankesmien Agenda sier følgende om den fallende organisasjonsgraden hos LO: «Folk kjenner seg ikke igjen i fagbevegelsens kultur og retorikk. Mange assosierer fagbevegelsen med konflikt og arbeiderklasse. Det er enklere å rekruttere til en organisasjon som fremstår som innflytelsesrik, konstruktiv og nyttig.»

Fagforeningene må gjøre seg relevante for dagens arbeidstakere. Da kan det være lurt med en selvransakelse og snakke med de som står utenfor det organiserte arbeidslivet. Helland kan ta seg en tur til Aarbakke på Bryne og spørre de som jobber der, hva som gjør at de ikke er organiserte. Det kan gi nyttig lærdom for fremtiden, og kanskje bidra til at de klarer å snu en negativ trend.

Nødvendige moderniseringer

Jeg håper vi kan ha en saklig og god debatt om hvordan vi kan inkludere enda flere i arbeidslivet og hvordan vi kan øke organisasjonsgraden. Da får vi også flere stemmer, som kan bidra i samtalene om nødvendige moderniseringer for å bevare et bærekraftig velferdssamfunn. Det har de neste generasjonene fortjent, også de som står utenfor arbeidslivet.