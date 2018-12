Regjeringens justispolitikk svikter befolkningen

Den såkalte ABE-reformen legger opp til kutt i statsbudsjettet for en halv milliard kroner i 2019, og dette får alvorlige konsekvenser for norske rettssaler.

Når politireformen i tillegg har vist seg å være en ren sparereform, har vi fått en justispolitikk som svikter den norske befolkningen. Konsekvensene ser vi i form av voksende køer av ofre som venter på å få sine saker vurdert, etterforsket og behandlet i domstolene. Mange må nå vente så lenge at gjerningspersonen får strafferabatt på grunn av lang ventetid. Med underfinansierte domstoler forverres situasjonen ytterligere, og de som lider aller mest er ofrene selv. Når vi vet hvor mange voldtektssaker politidistriktene henlegger, at 10 av 25 overgrepsmottak mangler døgnberedskap, og at voldsofre må vente rekordlenge for å få erstatning, er det alvorlige signaler på at norsk justispolitikk er på ville veier.

Stavanger Tingrett har allerede mistet tre dømmende årsverk og halvannet årsverk for saksbehandling.

Bemerkelsesverdig taus

Jeg er stolt av å tilhøre et parti som kjemper mot regjeringens uansvarlige kutt. Men hva har Stavanger Høyre tenkt å gjøre i denne viktige saken? Ordførerkandidat John Peter Hernes (H) har for vane å bagatellisere kuttene fra Oslo fra hans regjering. Denne gangen er han bemerkelsesverdig taus. Men er det ikke slik at den som tier, samtykker?

Stavanger tingrett har allerede mistet tre dømmende årsverk og halvannet årsverk for saksbehandling. Sorenskriver i Stavanger tingrett, Helge Bjørnestad, slår nå alarm om situasjonen i domstolene. Nylig måtte han for første gang utsette en større straffesak grunnet mangel på dommere. Han frykter også økt ventetid og dårligere kvalitetssikring, og en situasjon som rammer de ansatte så hardt at det går ut over både motivasjon og arbeidsmiljø, så vel som det rettssøkende publikum.

Aldri opplevd lignende

Bjørnestad har vært dommer siden 1984, og sier at han aldri har opplevd lignende. Et slikt utsagn må vi ta på det dypeste alvor. Frp har sittet med justisministerposten siden 2013, en post vi vet de er veldig opptatt av. Da er det underlig det i Norge har forsvunnet 30 dommerstillinger siden 2015. Under justiskomiteens høring om statsbudsjettet ba domstolsdirektør Sven Marius Urke ettertrykkelig om flere dommere, og viste til at vi allerede har få dommere i europeisk perspektiv, samt få saksbehandlere pr dommer. «Vi er en mager virksomhet som ikke tåler å bli avmagret enda mer», sa Urke, og fikk støtte av dommerforeningens Kirsten Bleskestad. Hun opplyste komiteen om at domstolen i fjor opplevde et fall i antall straffesaker på 10 prosent, men at det likevel var en vekst i saksbehandlingstiden.

Urke har tidligere sagt at det vil bli nødvendig å kutte i bemanningen i domstolene dersom det foreslåtte budsjettet vedtas. Vi vet at denne prosessen er allerede i gang. Å si at man satser på domstolene samtidig som man nedbemanner, er en åpenbar selvmotsigelse og en villet politisk handling. Det er naturlig at digitale endringer ellers i samfunnet også når inn til domstolene. Det skulle bare mangle.

Ønsker å styrke domstolene

Vi registrerer at justisminister Tor Mikkel Wara forklarer uforsvarlige ostehøvelkutt med en digital satsing, men det kan ikke være et enten eller når vi ser at konsekvensene av IKT-satsingen fører til tap av høyst nødvendige menneskelige ressurser. I Arbeiderpartiets alternative budsjett ønsker vi å styrke domstolene, ikke svekke dem. Nå må regjeringen ta grep og stoppe avmagringen av domstolene. Sorenskriver Bjørnestad frykter for rettssikkerheten. Regjeringens politikk undergraver domstolen som demokratisk institusjon.