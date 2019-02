La oss få barnehager der folk bor!

Å gjøre noe med den kraftige mangelen på barnehageplasser og overfylte skoler i byen vår, mener Arbeiderpartiet er rett ende å begynne i for å skape et «Lykkeland» som Høyre hele tiden snakker om.

Glemte barnehager og skoler

På Storhaug, bydelen der man først bygget ut boliger for tusenvis av nye innbyggere, glemte man både infrastruktur og alt som het både barnehager og skoler. I dag er det om lag 200 barn som ikke har barnehageplass i nærmiljøet sitt.

Jeg har selv vært heldig å ha fått barnehageplass i bydelen til min ettåring. Men mange er dessverre ikke i min situasjon. Ei jeg kjenner her i nabolaget fikk plass til sin ettåring i Bekketunet barnehage i Hillevåg bydel. Hun er alene i det daglige, og lærer ved en videregående skole i Stavanger sentrum. Så for å rekke frem til jobb før det ringte inn, måtte hun hver dag kjøre, ikke senere enn klokken ti over sju, over Strømsbrua, ut av bomringen, opp tunnelen, levere barn og så kjøre tilbake. Hun måtte så parkere bilen utenfor huset der hun bor på Storhaug og så kaste seg på sykkel til byen. Samme turen tilbake, bare omvendt rekkefølge, for å hente minstemann før halv fem.

Mange historier

Det er så mange sånne historier på Storhaug, men også fra andre bydeler. Om barnefamilier som bor på Hundvåg og får tildelt barnehageplass på Sunde. Eller folk som har hatt ferge tur-retur Vassøy som en del av veien når de skal hente og levere barn i barnehage.

Fra Storhaug kan jeg også rapportere om kritisk mangel på skoler. 4. klassetrinnet ved Nylund har lokalene sine i Brodd Fotballklubbs klubbhus, langt borte fra elevene på øvrige trinn. Det har vært en løsning Nylund skole har måttet ty til i to år på grunn av sprengt kapasitet ved skolen.

Skolen som skulle stå ferdig i fjor, altså i 2018, er fortsatt langt fra sitt første spadetak. Fortsatt driver politikere fra Senterpartiet og Frp og diskuterer lokaliseringen av skolen, som det har tatt fryktelig lang tid å i det hele tatt bestemme lokaliseringen til.

Kapasiteten er sprengt

På Storhaug skole er kapasiteten så sprengt at det ikke er plass til SFO i egne lokaler lenger. Barn med behov for spesialtilpasset undervisning er det heller ikke rom til, noe som gjør at elever ikke får den form for undervisning de har krav på. Nå er det også oppdaget vannlekkasje i et klasserom i kjelleren, så dermed er det enda mer kamp om plassen der. Vi trenger ny skole nå og flere barnehager på Storhaug! Høyre må gjerne snakke om Lykkeland, men de begynner i feil ende.