Arbeiderpartiet har den siste tiden måtte tåle kritikk for å skape usikkerhet rundt rammebetingelsene til vår største næring. Hege Haukedal Liadal svarte i Aftenbladet med å be sine meningsmotstandere «slutte å sutre» og «gnåle». Jeg kan forsikre henne om at Høyre ikke vil slutte å kjempe for arbeidsplassene langs kysten. Hver gang Ap eller andre skaper usikkerhet, kommer vi til å svare med å stå opp for oljå.

Titusenvis av arbeidsplasser

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bevare dagens arbeidsplasser, er å tildele nye områder for oljeaktivitet. I denne sammenheng ville aktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja betydd titusenvis av arbeidsplasser og flere hundre milliarder til vår felles velferd. Høyre ønsker derfor å konsekvensutrede områdene, for å undersøke om vi kan få til en bærekraftig forvaltning av naturressursene her. Ap sier på sin side nei til konsekvensutredning og nei til mer kunnskap om 2/3 av områdene. At Liadal klapper seg selv på skulderen og fremstiller dette som en seier for jobbene i oljå, er noe underlig. I fjor var samme standpunkt et sviende nederlag. Rogaland Ap har sluppet skansen.

Jeg skal være den første til å erkjenne at det er krevende å få til konsekvensutredning av LoVeSe, både på høyre- og venstresiden i norsk politikk. Men kampen blir langt vanskeligere når Ap gir opp. Da er det ikke lenger flertall for saken på Stortinget.

Forutsigbare rammevilkår

Selv om Lofoten er viktig, er det aller viktigste for næringen forutsigbare rammevilkår. Espen Barth Eides drøm om å endre oljeskatteregimet, sendte sjokkbølger langt ut på Vestlandet. Og senest forrige uke tok nok en sentral tillitsvalgt i Stavanger Arbeiderparti til orde for å vurdere endringer i «oljeskatt, friinntekt og anna». Det viser at oljå som næring – og forutsigbare rammevilkår for den - ikke engang er trygt forankret i deres eget lokalparti i olje- og energihovedstaden. Mange på Rogaland Aps årsmøte ønsket dessuten å skrote hele leterefusjonsordningen, ordningen som bidro til at vi fant Johan Sverdrup og som bringer inn flere hundre milliarder til fellesskapet. AUF, framtiden til Rogaland Ap, er tydelig på at de ønsker avvikling av hele næringen.

Nå er mønsteret kjent om hvordan oljedebattene foregår i Ap: Først kommer det et utspill fra en av mange oljekritikere i partiet, som ønsker å stenge kranen. Så går det en stund, før et svar kommer fra noen som tilsynelatende skal slå dette ned. Etter hvert slår Ap seg til ro med noe midt mellom. Slik flyttes krittstreken stadig lengre vekk fra næringen og det hele dekkes over av en tykk tåke fra Youngstorget. Rogaland Ap har gått med på at partiet skyves i en stadig mindre næringsvennlig og vestlandsvennlig retning. Enda mer skremmende blir det når vi vet at Aps allierte Rødt, MDG og SV alle vil legge ned næringen.

Stå opp for oljå

Høyre kommer til å stå opp for næringen og den enorme betydningen den har for Velferds-Norge. Den gir inntekter som betaler for mer enn all sykehusbehandling i Norge. Den gir store verdier som forvaltes i Oljefondet og som sikrer velferden for framtidige generasjoner. Næringen skaper også verdier som brukes til å satse på omstilling, ny teknologi og fornybar energi, gründerbedrifter og tiltak som fornybarfondet Nysnø. Jeg håper at også Ap vil bli med på laget for å løfte fanen for vår største og viktigste næring. La oss stå opp for oljå!