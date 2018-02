Ingen byplansjef i nye Stavanger?

Det er nå kommet ny rådmann i Stavanger, og han markerer seg med ny organisasjon, også for å drive planlegging. Stavanger skal ikke lenger ha noen samlet byplanavdeling under en byplansjef. Det blir en byutviklingssjef som skal lede et delt planarbeid, et detaljplankontor og et kontor for overordnet plan og områdeplanlegging.

Det kan være gode grunner til å omorganisere. Stavanger blir ikke bare en bykommune, men også en landkommune på 240 km² med 37 øyer. Kommunen får mange viktige tettsteder, som Vikevåg, Østhusvik og Judaberg, og mange mindre, men vakre steder som Reilstad, Ramsvik, Eidsund og Finnesand med Utstein kloster. En viktig oppgave for den nye kommunen må derfor være bygdeutvikling.

Det meste av den nye kommunen er ubebygd. Kommunen får lange og viktige strender. Her trengs ikke bare urbanister, men også ruralister. En viktig oppgave for den nye kommunen vil være forvaltning av naturen, av naturlandskap, kulturlandskap, vann og fjorder. Her trengs flere fagfolk enn jurister og økonomer og abstrakte ledere.

170 års planarbeid i Stavanger

Det er gjennom snart 170 år vokst fram en praksis for planlegging av våre byer og for Stavanger.

Norge fikk en bygningslov i 1845 som påla alle byer å opprette en bygningskommisjon og en reguleringskommisjon. Den første i Stavanger besto av politimesteren, branndirektøren og et «bygningskyndig medlem». Men det ble dårlig med planlegging fordi byen manglet kart.

Etter den store bybrannen på Holmen i 1860 ble det bevilget penger til kart. Byen engasjerte premiereløytnant Hjelm fra Kristiania til å lage plan. Seinere overtok en gassverksdirektør Otto Waits som stadsingeniør og byens planlegger.

Men det trengtes annen ekspertise enn gass og kloakk, og i 1860 ble det inngått en kontrakt med byens eneste arkitekt, Conrad Fredrik von der Lippe, som virket fram til han i 1870 fikk en stilling i Bergen.

Etter dette var arkitektene ikke med i planleggingen fram til 1920. Byplanlegging var en gateplanlegging som ingeniørene tok seg av. Oppmåling og regulering «hører naturlig sammen», het det. Reguleringssjefen ble en «avdelingsingeniør for oppmålings- og reguleringsvesenet».

I 1913 stemte bystyret ned et forslag om å knytte en arkitekt til ingeniørvesenet. Men i 1915 ble Johs. T.H. Westby ansatt som stadsarkitekt, men skulle stelle mest med bygg, ikke planlegging. Dette til tross for at den store byplankonkurransen i 1917–18 ble vunnet av en arkitekt, Oscar Hoff, med forslaget «Lykke til...».

Arkitekturen ble etablert

I 1924 kom det ny bygningslov for byene. Her ble begrepet byplan brukt, og loven krevde at det skulle utarbeides planer for hele byområdet. Planene skulle utarbeides av «teknisk fagkyndige». Det krevdes også at «bebyggelsen skal anordnes på en arkitektonisk tiltalende måte». Arkitektur var kommet inn i planfaget.

Det ble i 1931 opprettet stilling som reguleringssjef og et byplanråd. Ingeniør Jens J. Jensen, med jernbaneerfaring, men uten erfaring fra byplanarbeid, ble ansatt på tross av at de fleste ønsket den erfarne og prisbelønnede arkitekten Gunnar Fredrik Oulie Hansen fra Oslo. Men i 1932 ansatte kommunen arkitekt Torleiv Våland som Jensens byplanassistent.

Jensen ble avsatt etter krigen «på grunn av forhold under krigen», det betyr vel at han var okkupantvennlig. Da ble Torleiv Våland ny reguleringssjef. Arkitektene hadde inntatt ledelsen av byplankontoret. Våland gikk over til å bli byarkitekt, og arkitekt Olav Nesse fra Oslo ble ny reguleringssjef i 1948.

Etter Nesse, i 1956, ansatte kommunen den begavede arkitekt Per Anderson som byplansjef, som den yngste som hadde fått en slik jobb i Norge. Han sluttet i 1962 for å starte planfirmaet Anderson og Skjånes. Han ble seinere professor ved Nordiska institutet för samhälllsplanering i Stockholm.

I 1962 ble arkitekt Unnleiv Bergsgard reguleringssjef, en allsidig begavet og dyktig planlegger som siden ble fylkesreguleringsarkitekt, forsker og byantikvar.

Bergsgard ble i etterfulgt av arkitekt Helge Johnsen, som seinere ble reguleringssjef i Asker. Han skal ha mye av æren for at et av de viktigste byggene i Stavanger, Bybrua, ble såpass som den ble, i kamp og samarbeid med konstruktører og vegingeniører.

Etter ham fulgte arkitekt Stein F. Andresen, som etter noen år ble tilsatt som teknisk rådmann. I 1980 ble arkitekt Pål Borsheim fra Sandnes ansatt, og i 1998 fulgte arkitekt Anne Skare. Hun har nå vært byplansjef i 20 år, den lengst sittende byplansjef Stavanger har hatt.

Kanskje er det ikke så dumt å fortsette med et kontor med spesielt ansvar for byen, med en byplansjef som er arkitekt.

Byplan og kvalitet

Siden 2. verdenskrig har Stavanger kommune sett seg tjent med å ha arkitekter i ledelsen for byens planlegging. Denne 73 år sammenhengende rekke av arkitekter som faglig ansvarlige for byens planarbeid, vokste fram av en forståelse av at planarbeidet ikke bare var «veger og oppmåling», men handlet om å forme byen tredimensjonalt og fremme estetisk og arkitektonisk kvalitet. Det var en endret forståelse av hva byplanarbeidet inneholdt.

Hva er det nå som har skjedd som gjør at kommunen vil bryte denne lange tradisjonen?

Er det Stavangers ansvar for sine nye tettsteder, bygder, kulturlandskap og natur? Kanskje det, men planlegging av byen er kanskje mer enn noen gang et tredimensjonal, estetisk og arkitektonisk arbeid. Kommunens forståelse av ny plan og bygningslov krever at det tegnes og illustreres ferdige bygg før detaljplaner kan vedtas. Politikerne og folk etterlyser arkitektonisk kvalitet. Vi vil ha gode byrom, vakre byvegger og gode oppholdsarealer.

Kanskje er det ikke så dumt å fortsette med et kontor med spesielt ansvar for byen, med en byplansjef som er arkitekt.

