For de aller fleste av oss er prøvesituasjonene på videregående krevende. Det er den ene timen man skal brette ut om hva man kan, og hva man ikke har øvd så godt på. For mange går det bra, og for mange kan det gå veldig dårlig.

Vurderer personen bak

I dag kan mange elever oppleve at det er noe helt annet enn det faglige som spiller inn på hvordan man blir vurdert. I mediene kommer det stadig tilbakemeldinger på at skoler rundt i landet vurderer personen bak, og ikke arbeidet.

I dag blir ikke elevene kun bedømt ut ifra hva de kan. De blir bedømt ut ifra hvordan de ser ut, hvor de er fra og hva de gjør. En dårlig karakter kan sette førsteinntrykket for resten av skoleåret, og det kan prege eleven mye. Dessverre er det slik at flere elever får karakter ut ifra hvor godt læreren liker dem.

Jeg vil at du skal se for deg Jonas. Jonas er en av bråkmakerne i klassen, og er flink til å skape distraksjoner for de andre. Dette gjør at Jonas jevnlig får advarsel fra læreren. På andre siden har vi Maria. Maria er stille, og gjør det hun får beskjed om. Under historieprøven får Maria karakter 5, mens Jonas får karakter 3. Ved sammenligning kan man se at begge to hadde gitt like gode svar til oppgavene.

Ikke rettferdig

Dette er situasjoner som flere elever opplever, og kommentarer som «Det er bare fordi læreren ikke liker meg», er helt vanlig etter en prøve. Det finnes kun en god løsning til dette: Det er å fjerne trynefaktoren, og innføre anonym retting av prøver. Det er ikke rettferdig at elever skal bruke tid på å få læreren til å like en, isteden for å øve på prøve.

Det er ikke rettferdig at Jonas skal få dårligere karakter en Maria bare fordi han ikke alltid er konsentrert. Det er på tide at vi ser potensialet i elevene, og forstår at lærere like godt påvirkes som alle oss andre.

Alle elever har rett på en rettferdig karakter basert på det de har prestert, ikke basert på om læreren liker deg eller ei. For å skape verdens beste skole, må man ha like muligheter for alle, og ikke bare muligheter fordi læreren liker deg. Derfor vil Unge Høyre innføre anonym retting av prøver.