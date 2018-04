Hausten 2017 starta eit lenge sakna organ i Rogaland opp, nemleg Ungdommanes fylkesting (UFT). UFT skulle samsvare med Rogaland Fylkesting, med ein representant frå kvar kommune, bare i dette rådet skulle medlemmane vere ungdommar mellom 15-20 år.

Endeleg eit regionalt medverkingsorgan for ungdom med direkte linje til fylkespolitikarane! I februar vert konstituerande møte heldt på Scandic City Hotel, der Sander Olsen frå Sandes vert vald til leiar. Det blei og valt eit utval beståande av ni representative medlemar, som ska møtast jamlikt for å jobbe med utvalde sakar frå UFT. Utvalet tar utgangspunkt i eit utkast til eit handlingsprogram som medlemmane blei einige om på det konstituerande møte.

Folkehelse og opplæring

I handlingsprogrammet vert sakar som økt medverking for ungdom, folkehelse og opplæring sterkt prioritert. Det er under «økt medverking for ungdom» at utvalet ser at Rogaland har eit problem, som kommer til å få fyljeeffekt i det vidare arbeidet til UFT. Alle kommunar har nemleg ikkje eit fungerande kommunalt ungdomsorgan.

Me er som nemnt eit regionalt organ med større innflytelse over områder som styres av fylkeskommunen bland anna, vidaregåande skuler, kollektivtransport og regionale planar. UFT har av same grunn ikkje noko handlingsrom i dei enkelte kommunane, og kva som styrast av kommunane. Me er difor avhengig av eit ungdomsorgan i dei enkelte kommunane for å få fram sine sakar, og for å få kommunale sakar tilsendt.

Kartlegginga av medverkingsorgan for ungdom i dei ulike kommunane, viste svært varierande resultat. Nokre kommunar har etablerte ungdomsråd, bystyre eller ulike fungerande modellar. Andre hadde ungdomsorgan på papiret, men som ikkje fungerer i praksis, og to kommunar har ikkje ungdomsorgan i det heile.

Ikkje lovpålagt

Årsaka til at ungdomsorgana fungerer så ulikt, og med ulik kvalitet, er at eit kommunalt medverkingsorgan for ungdom ikkje er lovpålagt. Dette vil seie at kommunane ikkje har ein bestemt modell eller faste vedtekter å forholda seg til.

Me har difor som mål at alle kommunar skal ha eit fungerande medverkingsorgan for ungdom, med tett kontakt med lokale politikarar. Dette kan gjerast med mange modellar, bland anna i form av ungdomsråd eller ungt bystyre. Det viktigaste er at ungdommen blir representert, blir høyrt og tatt på alvor.

Me ynsker vidare tett kontakt med dei kommunale råda. UFT kan vidare brukast som ein ressurs som kvalitetssjekkar ungdomsorgana på tvers av kommunane, og som kan hjelpe å forbetre eller etablere nye råd. Dette blir viktig framover, slik at ungdom får reel påverknadsmuligheiter framover.