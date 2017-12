Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har i Aftenbladet 13.12. kommentert et innlegg fra meg 9.12. Han beskylder meg for svartmaling – på Luciadagen. Det er enda godt han ikke siterer Luciasangen: «Svart senker natten seg, Jordell skriver innlegg …»

Vondt verre

Utgangspunktet er imidlertid dystert: KrF har gjort vondt verre – de problemer særlig Høyre gjennom sin symbolpolitikk har skapt, ved å stille høye krav ved opptak til lærerutdanning og ved å kreve etterutdanning av lærere som allerede har godkjent utdanning, blir forverret når KrF tvinger gjennom sin symbolpolitikk, lærernormen. Problemene finnes primært på barnetrinnet.

Det Handal kaller min udokumenterte antakelse om større rekrutteringsproblemer i utkantene som følge av normen, har ikke først og fremst med lærertetthet å gjøre, men med hvor lærere slår seg ned, dersom de har mange ledige stillinger å velge mellom.

Lærermangel viser seg først i utkantene, det er historisk faktum. Man kan ikke dokumentere fremtiden, men sist år var økningen i andel ufaglærte vesentlig større i Nord-Norge (ca. 35 prosent, Troms over 40 prosent) enn i resten av landet. Det påhviler Handal å sannsynliggjøre at en slik utvikling bare var et blaff. Så langt har han gått seg vill i tallene – i Akershus, som han fremhever som et mulig problem-fylke, gikk andelen årsverk utført av lærere uten godkjent utdanning ned; i Oslo, som han også viser til, økte tallet med snaue 13 prosent – altså en vesentlig lavere økning enn i Nord-Norge.

Humper og går med ufaglærte

Det er egentlig egnet til å forundre at en fagforening applauderer en politikk som øker lærermangelen med 3000 – det blir jo ikke flere lærere, bare flere stillinger, som må fylles med ufaglærte. For andre fagorganisasjoner ville en slik utvikling være gunstig – jo større mangel, jo høyere lønn kan man kreve. Slik er det ikke for lærere, fordi alle vet at det humper og går med ufaglærte lærere. Dermed undergraver økt lærermangel lærernes status. Samtidig oppnår man altså å skade småskoleelever i utkantene – som må ta til takke med ufaglærte i den viktige begynneropplæringen i lesing, skriving og regning – felter hvor lærerutdanning virkelig kan bidra med noe.

Det kan ikke fortsette på denne måten. Jeg vil derfor utfordre Handal til å arbeide for en lærernorm for distriktene: Man begrenser ansettelse av lærere i sentrale strøk dersom andelen ufaglærte i utkantene går over en viss prosent. Man må her definere «utkant» nærmere – Alta er ikke Finnmark osv.

Ordningen vil innebære en form for beordring, som kan kompenseres på to måter: Høyere lønn, og fortrinnsrett til stillinger i sentrale strøk. Da kan vi håpe på samme utgang som i Luciasangen, med en sakssvarende justering: «Mørket skal flykte snart, fra Finnmarks kyster…»