De siste dagene har det blitt hevdet at det politiske samarbeidsmiljøet ikke er bra nok. Jeg er enig i at lokalpolitikerne bør snakke bedre sammen. Vi har en vei å gå for å styrke samarbeidet lokalt, slik at vi ikke taper terreng overfor andre regioner.

Full åpenhet

I saken om samarbeid mener gruppeleder John Peter Hernes i Stavanger Høyre i tirsdagens utgave av Aftenbladet (4.12) at svaret på regionens utfordringer ligger i at Greater Stavanger også får i oppdrag å drive bypolitikk for byområdet Sandnes, Sola og Stavanger. Det mener Arbeiderpartiet er en dårlig løsning, som går ut på å gi noen få elitepolitikere og en liten stab nærmest fullmakt til å drive regionens næringspolitikk.

Det er helt feil veivalg å ta bypolitikken ut av de folkevalgte organene og inn i lukkede styrerom. Vi politikere har en forbannet plikt til å ta tøffe avgjørelser på vegne av våre innbyggere. I full åpenhet, og med viktige og gode innspill fra befolkningen som tas med i behandlingen.

Det er for øvrig en egen næringssjef i hver kommune som skal jobbe for den enkelte kommunes interesser. Det samme skal politikerne gjøre. Det må være betimelig å spørre om det ikke blir veldig mye dobbeltarbeid, mye rot og ikke minst svært kostbart når Greater Stavanger skal legges på toppen av næringsressurser i kommunene.

Sårbar innretning

Regionalt overordnet samhold er avgjørende for å lykkes. Hele Rogaland, og i alle fall Sør-Rogaland, må stå samlet i viktige saker, slik andre fylker har vært dyktige på. Men vi har ikke troen på at det er lettere å få til når man samler næringspolitikken i en ekstern organisasjon, det blir tvert imot en sårbar innretning. Samarbeid er vanskelig, men det kan ikke utøves av andre. Samarbeid er vår oppgave, og vi må få det til for å løfte arbeidet i regionen.