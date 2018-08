Når det nå skrives og tales mye om å utvikle Hafrsfjord som et historisk sentrum, er det viktig å kjenne forutsetningene for dagens debatt: Mange har i minst 20 år snakket om et historisk opplevelsessenter ved Hafrsfjord. I samband med 1000-årsjubileet for bryllupet mellom Erling Skjalgsson og Astrid i 1996 gikk upremieren for operaen «Rygekongen» av stabelen, finansiert av Sola kommune. Sola var pådriver for de såkalte vikingkonferansene. Det ble også tatt ut tomt og laget utkast til hvordan man kunne tenke seg et historisk opplevelsessenter knyttet til Hafrsfjord. Imidlertid ble disse planene lagt til side. Forlaget som i dag er kjent som Saga Bok ble den gang stiftet i tilknytning til denne aktiviteten for å gi offentligheten bedre kjennskap til regionens vikingtidshistorie.

Karmøy kommune har ved hjelp av Rogaland fylkeskommune, private og statlige midler etablert historiesenteret Nordvegen på Avaldsnes. Det skjedde i 2004 og markerer Rogaland fylkes 1000-årsted. Undertegnede var en av de fremste i sørfylket til å understøtte dette forslaget, som konkurrerte med det økologiske prosjektet på Ullandhaug, som tapte kampen.

Ikke konkurranse

Etter disse 14 årene er tiden inne til at Stavanger og Sola kommer i søkelyset. Hittil har det i Rogaland fylkeskommune eksistert en merkelig bom mot initiativ fra sør, som noen mente kunne konkurrere med Avaldsnes. Det er nå på tide å endre denne misoppfatningen: Det er ikke snakk om konkurranse, men om en høyst nødvendig styrking av Rogaland som rikssamlingsfylke.

I det økonomiske tyngdepunktet i Rogaland, i Stavangerregionen, har det hittil ikke skjedd noe tilsvarende. Men ideen fra Sola i 1996 har levd videre. I 2006 dukket saken for alvor opp i pressen. Daværende ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland, uttalte til RA: «Stavanger har ikke vært flinke nok til å spille på historien rundt Hafrsfjord… Sevland skulle gjerne ha sett at det var noe som het Hafrsfjord nasjonale kultursenter.» Daværende sjefsredaktør for RA, Harald Minge, fulgte opp Sevlands tanker: «Eventyrene fra vikingtiden er fengslende, men de må fortelles på den rette måten, med de rette virkemidlene og i de autentiske omgivelsene. Ingen elev vil glemme en historietime i Møllebukta, dersom disse visjonene blir til virkelighet.»

Sentral pådriver

Innholdet i et opplevelsessenter ved Hafrsfjord har ennå ikke blitt nærmere diskutert, men allerede i 2006, i kjølvannet av vikingfestivalen Hafrsfjordspillene, var det aktivitet for å realisere en slik idé. Lederen for Madlaspeiderne, Ivar Nøttestad, ivret for ideen og fikk fremskaffet en illustrasjon fra Knut Wathne. Nøttestad fremhevet slaget i Hafrsfjord som en viktig del av Norges historie: «Vi trenger ikke finne på noen historie. Eventyret har vi, og det trenger ikke gjøres mer spennende.» I etterkant har Hafrsfjordspillene vært en sentral pådriver i arbeidet for å fremme et opplevelsessenter ved Hafrsfjord.

Festivalen som kulturmodell har oppnådd stor anerkjennelse, og ga i tillegg opphav til Hafrsfjordvikingene som har driftet en årlig og meget suksessfull festival i Møllebukta. Daværende kultursjef i Stavanger, Siri Aavitsland, uttalte i juni 2005 til RA: «Jeg er ikke i tvil om at Hafrsfjordspillene har livets rett... Jeg tror bare vi har fått en forsmak på det som kan bli vårt eget Stiklestadspill.» I et intervju i samme avis uttalte dessuten regissør (og trønder) Arnulf Haga, en av Norges fremste regissører på feltet, at Rygekongen i Hafrsfjordspillene kan bli like stort som «Spelet om Heilag Olav» på Stiklestad.

Stedet kan kalles en upolert edelsten med et enormt potensial innen forskning, utdannelse og opplevelse.

Stoppet opp

Undertegnede og sivilingeniør Sigvald Grøsfjeld sr. ved UiS tok i 2005 initiativet til å kartlegge fjordens historiske potensial. Vi fikk i stand «Hafrsfjord 872» som felles forskningsprosjekt for AM, MUST, UiS (og noe senere Jærmuseet). I august 2010 gikk et flott arrangement av stabelen ved Arkeologisk Museum. Her ble forskningens status på dette tidspunktet gjort rede for. Men noe særlig lenger har man ikke kommet i offentlig regi, og prosjektet har stoppet opp. Jeg har fortsatt virksomheten gjennom stiftelsen Saga Heritage Foundation (Stavanger). I tillegg til sitt internasjonale nettverk, besitter stiftelsen i dag all den kompetansen som skal til for å skape et moderne, rikholdig og fremtidsrettet sagasenter, med fokus på både forskning og populær formidling. Stavangers politikere burde gripe denne muligheten, da prislappen blir minimal i forhold til kostnaden ved å opparbeide disse ressursene via andre kanaler.

Enormt potensial

Undersøkelsen av Hafrsfjord er ikke bare et lokalt eller regionalt anliggende, og ledes i dag av Sigbjørn Daasvatn i foreningen Funn i Hafrsfjord, i samarbeid med Saga Heritage Foundation. Det på høy tid å fremheve at både sentrale, fylkeskommunale og lokale myndigheter alt for lenge har forsømt Hafrsfjord. Stedet kan kalles en upolert edelsten med et enormt potensial innen forskning, utdannelse og opplevelse. Her ble Norge som nasjon for første gang introdusert i en tid da kongedømmet i Norge var i sin tidligste vorden.

Det har altså lenge skjedd en hel del positivt omkring Hafrsfjord som Norges historiske fødselsarena. Nå er det opp til politikerne, nasjonalt og lokalt, til næringslivet, frivillige organisasjoner, museer, UiS og andre å gjøre denne ideen til virkelighet. Nå må de bevilgende myndigheter komme på banen med mer enn uforpliktende snakk. Jeg er overbevist om at det store flertall av befolkningen i Stavanger- og Jærregionen er av denne oppfatning.