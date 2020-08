Black hair matters?

HÅRKLIPP: Jeg har giftet meg godt. Så godt at jeg får middag servert hver dag, han henter og bringer i barnehagen. Lufter hunden. Han tar til og med oppvasken, håret i sluken og setter ut både våre og naboens søppeldunker hver uke. Jeg kan åpenbart ikke klage. Likevel er det én ting jeg alltid ender opp med å gjøre som jeg gjerne skulle vært foruten – jeg må klippe håret hans.

Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

Tora Amena Horpestad Nimoson Stavanger

Det høres kanskje ikke så ille ut, tenker du?

Det er jo hyggelig med litt kvalitetstid i tidsklemma, i tillegg er det både økonomisk fornuftig og krever lite logistikk. Han er jo til og med typen som rydder opp etter at jeg har klippet ham.

Betale for dårlig klipp?

Det jeg ikke liker med å klippe min manns hår er at jeg ikke gjør det på grunn av kvalitetstid, økonomi eller logistikk. Jeg gjør det fordi han gjentatte ganger har betalt full pris hos frisøren, men med veldig varierende - og ofte skuffende - resultat. Jeg klipper ham fordi da slipper han i alle fall å betale for det varierende - og ofte skuffende - resultatet.

Tora Amena Horpestad Nimoson.

Det høres kanskje rart ut, tenker du?

BYAS skrev denne uken om manglende kunnskap og trygghet blant frisører i møte med teksturert hår som for eksempel afrohår, fordi det er lite oppmerksomhet rundt dette i frisørutdanningen. Noen frisører tar derfor ikke imot kunden, andre tar imot kunden (og kundens tid og penger), men kan ikke love et godt resultat. Atter andre tar imot kunden og mestrer det.

Frisør Pål Berdahl har startet opprop for å få teksturert hår som en obligatorisk del i læreplanen på frisørutdanningen. I artikkelen siteres imidlertid administrerende direktør i Norske frisør- og velværebedrifter på at man «kan ikkje prioritere ein hårtype over andre i ein læreplan» når det kommer til henvendelser om å inkludere flere hårtyper i utdanningen.

Ditt hår en prøvekanin?

Det høres jo ikke så urimelig ut, tenker du?

Ville du satt av tid og penger for å gå til frisøren hvis det var helt vilkårlig om frisøren du skulle til, følte seg trygg på hårtypen din? Til sammenligning: Ville du benyttet en rørlegger som var generelt godt opplært i rør, bare ikke akkurat i din type rør, og som ikke kunne garantere et godt resultat? Ville du tenkt at det var din oppgave å eksponere rørleggeren for dine rør for å besørge dennes kompetanseheving?

Er ikke manglende inkludering av varierte hårtyper nettopp å «prioritere ein hårtype over andre»?

Slik diskriminering er vanskelig å få bukt med fordi den skjer på systemnivå, i det den bagatelliserer og bortforklarer følgene som kommer av å opprettholde forskjeller basert på hudfarge (eller snarere hårtype). Synes du retten til å gå til en generell frisør virker banal å kjempe for? Dette handler ikke om hår, det handler om like muligheter.

Latskap og manglende evne

Det handler ikke om hårprodukter, men om å ikke ville opprettholde det som er med på å gjøre forskjell på oss. Det handler ikke nødvendigvis om hat og rasisme, men om latskap og om manglende evne og vilje til å se det fra den andres perspektiv. Det er ansvarsfraskrivelse og lite fremtidsrettet å lene seg på å henvise til spesialiserte salonger.

Ønsker vi en fremtid med «oss» og «dem»? Læreplanen kan bidra til at fremtidens frisører trygt kan ta i mot alle ved å gjenspeile befolkningens mangfold i utdannelsen. Frisører er superhelter i sivil. De står på føttene hele dagen, småprater om det som er viktig for den som lever livet sitt under det aktuelle hårfestet, klipper, farger, styler. De gir en følelse av velvære i hverdagen. Piercer ører og klipper håret til uregjerlige barn i 60 kilometer i timen.

Si meg – hvorfor må jeg da klippe mannen min selv?

