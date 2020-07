Grisenes smertehyl fra slakteriets kammer

DEBATT: Jeg kan fortsatt huske frykten i øynene deres og de desperate skrikene fra da de ble senket ned i kammeret. Jeg kan fortsatt huske hvordan grisene kastet seg panisk rundt i den trange metallboksen som fraktet dem ned i CO₂-gassen.

Norge bør forske på andre gasstyper til å avlive griser med, og fase ut CO₂-gassen som gir grisene store smerter, skriver Norun Haugen. Foto: Marius Vervik

Norun Haugen Fra dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter

De skalv og gispet etter luft mens lungene deres ble fylt med den sviende gassen. Jeg kan fortsatt huske Alma, den siste grisen som mistet bevisstheten etter å ha brent opp på innsiden. De andre grisene lå livløse rundt henne. Hun hadde rygget bakover og satt skjelvende med ansiktet oppover og gispet etter luft. Jeg hadde lyst til å se vekk, men følte at det var galt å lukke øynene for smerten hennes. Så jeg valgte å bli stående, og forsøke så godt jeg kunne å få filmet mishandlingen som foregikk nede i kammeret.

Grisene føler smerte og frykt

Nylig publiserte EFSA, EUs fremste og uavhengige fagorgan på dyrevelferd, en rapport om hvordan ulike slaktemetoder påvirker grisenes velferd. En av metodene som er tatt opp til vurdering er CO₂-bedøvelse av gris, som også er den mest brukte metoden på norske slakterier. EFSAs konklusjon er at CO₂-bedøving av gris fører til smerte, frykt og kvelningsfornemmelser. Videre skriver de at denne lidelsen ikke kan unngås fordi den er en del av selve bedøvelsesmetoden.

EFSA er ikke det første fagmiljøet som kritiserer denne metoden. Også Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) har uttalt seg kritisk om bruken av CO₂-gass etter deres forskning på metoden. Lederen av forskningsgruppen, professor emeritus Bo Algers, har beskrevet hvordan CO₂ påvirker grisene slik: «Det är ett oerhört ångestframkallande sätt för grisen att bedövas på, eftersom halten av koldioxid är så hög som 90 procent. Gasen bränner vid inandning. De försöker få luft genom att klättra uppåt i buren, på varandra, för att få luft.» I Norge har også Mattilsynet og Veterinærinstituttet påpekt at metoden medfører lidelse for grisene.

Det finnes andre gasser

Ettersom inhalasjon av CO₂-gass er så smertefullt for grisene, forsker flere land som Sverige og Tyskland, på alternative gasstyper som kan bedøve grisene på en smertefri måte. I stedet for å bidra i denne internasjonale dugnaden, har Norge valgt å forske på hvor lang tid det tar før grisene mister bevisstheten ved inhalasjon av CO₂-gass. Dette er sløsing med forskningsmidler og unødvendig dyreforsøk, da det allerede foreligger vitenskapelig dokumentasjon fra blant annet EFSA og Sveriges Landbruksuniversitet om dette (det kan ta opptil 30–60 sekunder før grisene mister bevisstheten).

Den norske tilnærmingen fjerner oppmerksomheten på det som er selve dyrevelferdsproblemet. Nemlig at grisene opplever smerte, kvelningsfornemmelser og frykt ved inhalasjon av CO₂-gass, og at bruken av denne gassen til bedøvelse derfor bør fases ut og erstattes med en annen gasstype.

Lovstridig praksis

Det er svært kritikkverdig at norske myndigheter og kjøttindustri tillater at rundt 1,7 millioner griser utsettes for denne smertefulle bedøvelsesmetoden hvert år. Det kan virke som at de har glemt vår egen Dyrevelferdslov, der det i §12 står at: «Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.» Å benytte seg av CO₂-bedøvelse som en del av avlivingsprosessen på gris, mener jeg strider imot denne lovbestemmelsen når det foreligger så sterk dokumentasjon på at metoden ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig.

I Norge påstås det at vi er et foregangsland på dyrevelferd. Hvis det skal være noe som helst troverdighet i denne påstanden, bør Norge gå foran i arbeidet med å finne alternative gasstyper som ikke påfører grisene smerte. Noe annet vil være å lukke ørene for grisenes smertehyl fra slakterienes kamre.