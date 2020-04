Infralyd fra vindkraft har ingen påvirkning på mennesker

DEBATT: Skremselsbildene enkelte forsøker å tegne av infralyd og vindkraft kan nå legges bort.

Finske forskere har undersøkt om infralyd fra vindmøller, lavfrekvent lyd som mennesker ikke kan høre, påvirker helsen. De fant at det gjør den ikke. Foto: Jekaterina Kondratova, Shutterstock/NTB scanpix

Andreas Thon Aasheim Spesialrådgiver i Norwea

Technical Research Centre of Finland (VTT), Helsinki-universitetet og finske myndighetsorganer for bedriftshelse og for helse og velferd har, på oppdrag fra finske myndigheter, nylig avsluttet den hittil største studien av effekten av infralyd fra vindkraft på menneskers helse.

Studien konkluderer med at infralyd fra vindkraft ikke har noen som helst påvirkning på menneskekroppen.

Studien, som har foregått siden august 2018, slår fast følgende, ifølge VTT (min oversettelse):

Vi fant at symptomer man intuitivt kan assosiere med infralyd fra vindkraft er relativt vanlige symptomer i befolkningen, men symptomene var ikke utløst av eksponering for infralyd.

Rapporten speiler tidligere forskning, da den også slår fast at det såkalte Vindturbin-syndromet kan være et psykologisk fenomen, utløst av nocebo-effekten: En persons overbevisning om at hen vil få negative helseeffekter er i seg selv utløsende for de negative helseeffektene.

Grundig undersøkelse

Studien satte søkelyset på områder i Finland der beboere hadde rapportert vindturbin-symptomer, og den var delt inn i tre deler: en langvarig måling av infralydnivåer, en spørsmålsstudie og en «lyttetest».

Det ble gjennomført målinger både innendørs og utenfor nærliggende boliger i nærheten av to finske vindkraftverk i 308 dager, og de viser at infralyd-nivåene der var tilsvarende for boliger i urbane strøk.

Videre, plukket man ut «worst case»-scenarioer fra måledataene og brukte disse i lyttetester: Deltakerne klarte ikke å skille ut infralyd, og selv ved infralyd til stede i lyttetesten, ble det ikke funnet forskjell i rapporteringen av hvor irriterende lyden var for hverken de som hadde rapportert symptomer, eller kontrollgruppen.

Konklusjonen fra studien er altså helt utvetydig: Det eksisterer intet bevis for negative helseeffekter knyttet til infralyd fra vindkraftverk.

En bekreftelse

Dette er helt i tråd med tidligere forskning:

En lignende, mindre studie fra New Zealand i 2010 (Universitetet i Auckland) fant at vindturbin-syndromet kan skyldes frykt spredt av anti-vindkraftkampanjer.

Etter å ha gjennomgått de 120 tilfellene av rapportert vindturbin-syndrom i Australia, konkluderte Simon Chapman, professor i helse ved Universitetet i Sydney, i 2013 med at syndromet er en «kommunisert sykdom».

Med dette håper jeg vi kan legge bort alle skremselsbildene enkelte forsøker å tegne av infralyd og vindkraft.